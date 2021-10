‘Nederlander gaat de scepter zwaaien over BMW M’

Nee, het is helaas niet Wouter, maar de meneer links in beeld.

Als het gaat om topfuncties in de autoindustrie doen Nederlanders het helemaal niet onaardig. Misschien is niet iedereen er even trots op, maar het hoofd van BMW’s designafdeling is al 12 jaar een Nederlander. Hetzelfde geldt voor het hoofd van de designafdeling van Renault. Onze landgenoot Bram Schot wist het tot CEO van Audi te schoppen. En niet te vergeten: de CEO van de wereldberoemde sportwagenfabrikant Donkervoort is óók gewoon een Nederlander.

Zo zijn er ook nog wat onbekendere namen. De naam Frank van Meel zal bij veel mensen geen belletje doen rinkelen, maar hij heeft intussen aardig carrière weten te maken bij onze oosterburen. Hij werkte eerst bij Audi en kreeg vervolgens een topfunctie bij BMW: hij mocht de scepter zwaaien over de M-divisie. Deze rol vervulde hij van 2015 tot en met 2018. In zijn hoedanigheid als CEO van BMW M mocht hij bijvoorbeeld onze eigen Wouter te woord staan. Een hele eer natuurlijk.

Na 2018 bleef Frank van Meel bij BMW actief, maar nu keert hij weer terug naar zijn oude functie. Hij zal vanaf november opnieuw aan het roer staan van BMW M. Althans, dat is wat het doorgaans goed geïnformeerde BMW Blog heeft vernomen van insiders. Van Meel zou daarmee het stokje overnemen van Markus Flasch.

BMW M staat momenteel op een keerpunt, om de afdeling nu ook de onvermijdelijke elektrificatie gaat toepassen. Daar hoeft Frank van Meel niet mee te beginnen, want de basis is al gelegd onder het bewind van Markus Flasch. In juni werd het eerste volledig elektrische M-product onthuld: de i4 M50. Ook heeft BMW achter de schermen het eerste hybride M-model klaargestoomd. Overigens waren deze plannen ook al in de maak toen Van Meel nog de baas was.

Als de inside information klopt mag Frank nu de draad weer oppakken en verder gaan op dit spoor. En dat zal vast niet een spoor zijn wat iedereen kan waarderen. Wat dat betreft had BMW misschien toch beter Wouter aan kunnen stellen als CEO van BMW M.