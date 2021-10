Bekladde BMW X4 M is een rijdend stripfiguur

Beklad, of beschilderd, zo je wil. Een BMW X4 M is bewerkt door kunstenaar Joshua Vides die er een soort rijdende strip van heeft gemaakt.

Een tijdje geleden brachten we jullie de lijst met BMW Art Cars. 19 keer heeft BMW samengewerkt met een kunstenaar om een bijzonder beschilderde auto uit te brengen. Vandaag combineert BMW wederom kunst met auto’s. Er is namelijk een nieuwe BMW ‘Art Car’. Tenminste, het is een samenwerking, niet perse een officiële Art Car.

BMW X4 M door Joshua Vides

De kunstenaar in kwestie is Joshua Vides, een kunstenaar uit de VS. Zijn stijl is het creëren van een dunne lijn tussen realiteit en tekening. Zijn kunst is vaak het beschilderen van echte objecten op een manier dat het lijkt alsof je naar een cartoon of stripverhaal aan het kijken bent. Stiekem best gaaf.

Ook de BMW X4 M heeft dus een dergelijke verfbeurt gekregen van Joshua Vides. Laatstgenoemde zegt dat het een droom was om samen te werken met BMW, hij is fan. BMW omarmde dus zijn wens en het resultaat is precies zoals je een BMW in de stijl van Vides verwacht.

De beschilderde BMW X4 M door Joshua Vides werd onthuld in de exclusieve SPACE showroom in de VS. De twee hebben naast de X4 ook nog een set kleding uitgebracht, waaronder supercoole truien met onder meer een BMW M-logo erop.

Als je de auto nog even in het echt wil bekijken, moet je naar SPACE gaan vanaf 8 oktober, vandaag dus. Daar blijft hij even en vervolgens neemt BMW M de door Joshua Vides bewerkte BMW X4 M mee naar de thuisbasis in München.

High Performance Sports Activity Vehicle

Om het perspraatje af te maken voegt bijna ex-M-baas Markus Flasch nog eraan toe dat dit voor het eerst is dat een High Performance Sports Activity Vehicle zich als kunstobject uitleent. Je gaat je toch afvragen waarom rivalen dit nooit hebben bedacht. Zonder gekte, Vides voegt er nog aan toe dat hij in zijn nopjes is met het resultaat. Zijn doel was om de auto een dynamisch lijnenspel te geven, ook als hij stilstaat. Dat is op zich gelukt.

Vides heeft zijn droom als BMW fan trouwens ook vervuld met het bezitten van meerdere M-producten en het hebben van een tattoo van het M-logo. Eerlijk is eerlijk: ondergetekende kan deze kunstzinnige BMW X4 M wel waarderen.