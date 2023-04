Porsche Cayman Safari is Nederlandse vinding

Met de Porsche Cayman Safari kun je gewoon naast een Ruf Daktari of 911 Dakar parkeren. Of Renault 4 Rodeo natuurlijk.

Van een sportwagen of supercar een offroader maken is tegenwoordig heel erg hip. De reden waarom is ons een beetje ontgaan, maar ineens doen veel tuners en zelfs fabrikanten het. Bij Porsche kun je de Porsche-dealer binnenstappen een 911 Dakar kopen. Het enige probleem is de prijs, want man wat is dat apparaat prijzig.

Te meer omdat het eigenlijk een verhoogde 911 is met stoere aankleding. Dat kun je in principe toch ook wel zelf doen? En als je dan toch bezig bent, moet je dan een 911 als basis pakken? Of is een Cayman dan niet een betere optie?

Autobloglezer Rutger koos voor het laatste. Niet alleen kreeg hij de vraag om een offroader te maken voor een Porsche Cayman. Ook voegde hij de daad bij het woord en bouwde de auto om!

Verzoekje

Op verzoek van een Duitse kennis heeft Rutger deze Cayman Safari omgebouwd. De auto is bedoeld voor een Noorse enthousiasteling die een offroad supercar zocht. In Noorwegen heb je zeer strikte snelheidsregels en moet je overal een EV hebben om ergens te komen, dus met zo’s Cayman Safari kun je lekker offroad rijden.

De auto is in basis een Porsche Cayman S van de eerste generatie (de 987C voor intimi en liefhebbers). De auto is voorzien van een handbak. Omdat het een S is, heeft deze standaard 6 voorwaartse verzetten (de non-S had je ook met vijfbak, echt waar).

Rutger is sowieso wel handig met Porsches. De 911 Carrera CS (996) is namelijk ook van zijn hand. Dat is de auto van Arjan, onze vriendelijke vriend van Mobility Service! Ook bij die auto is er gekozen voor een ombouw die Porsche niet zelf doet. Maar als ze het gedaan hadden, zou het er zo uit hebben gezien.

Porsche Cayaman Safari is one of one.

Nu denk je: is dat keiharde reclame? Ja en nee. Uiteraard delen we even een hoedtik uit aan Arjan (niemand kan een McRib bestellen zoals hij, echt ongelooflijk), maar Rutger bouwt deze auto’s dus gewoon hobbymatig om! Het heeft naar eigen zeggen geen commercieel doel en daar wringt voor ons een beetje de schoen. Want gezien de kwaliteit van deze Porsche Cayman Safari zou dat eigenlijk wel moeten.

Niet alleen is de Porsche Cayman Safari badge levensecht, het logo zie je ook in een uitsparing in het roofrack. De Recaro Pole Position stoelen maken het interieur af, samen met een alcantara stuur en gele lussen om de deuren te openen.

Check hieronder de 911 Carrera CS die Rutger dus ook al ombouwde:

