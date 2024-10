Pininfarina zaagt speciaal voor 2 meter lange eigenaar het dak eraf

Kijk, dat is nog eens service.

Pininfarina kennen we natuurlijk als het vermaarde designhuis, maar tegenwoordig bouwen ze ook zelf auto’s onder de noemer Automobili Pininfarina. Van hun 1.900 pk sterke elektrische hypercar onthulde ze onlangs in Monterey ook een one-off targaversie.

Inmiddels is ook bekend wie deze auto besteld heeft. Dat is niemand minder dan basketballegende Michael Jordan, zo blijkt uit een Instagram-post van Pininfarina. Zoals de meeste basketballers is hij niet echt klein van stuk met een lengte van 1,98 meter.

Je zou dus denken dat hij een targaversie wil omdat hij niet lekker in de dichte versie past. Michael Jordan had echter ook al een normale Pininfarina Battista in zijn omvangrijke collectie, dus dat zal het niet zijn. Al kan het natuurlijk zijn dat die auto toch een beetje krap was.

Hoe dan ook, Jordan heeft dus op speciaal verzoek een targa laten bouwen. Hij mocht ook zelf een naam verzinnen en dat werd Targamerica. Omdat Michael Jordan graag een sigaartje rookt is er speciaal een humidor ingebouwd. Misschien is dát de reden dat het dak er per se af moest: hij wil gewoon lekker paffen in de auto.

Meneer Jordan heeft in ieder geval betere smaak dan de meeste voetballers, want de auto is erg fraai uitgevoerd in zilver met blauwe accenten en een bruin interieur. Het prijskaartje is niet bekend, maar een standaard Battista is al 2 miljoen. Voor een custom targaversie zal daar nog wel minstens een miljoentje bijkomen.