Bugatti Tourbillon zonder kleren aan is nogal NSFW

Bugatti toont ter illustratie een exemplaar van de Tourbillon, maar dan poedelnaakt. Bekijk dit niet op je werkplek!

Het zal je niks verbazen dat er onder de carrosserie van een auto allerlei dingen afspelen die je normaliter niet te zien krijgt. Fijn dus dat we een kijkje in de keuken krijgen bij Bugatti. Zij benadrukken de onderhuidse structuur van de Tourbillon en doen dat op de auto-equivalent van een schaars (of niet) geklede dame. Daarom vermelden we er toch een milde kijkwijzer bij.

Monocoque

Bugatti maakt er een heel technisch verhaal van, maar het komt erop neer dat ze helemaal vanaf 0 begonnen met de Tourbillon. De nieuweling deelt onderhuids niks met de voorgangers Veyron en Chiron, maar heeft een compleet nieuw chassis met compleet nieuwe koolstofvezel monocoque. Deze is uiteraard zo ontworpen dat de aardig gigantische 8.3 liter grote V16 achter het bestuurdersgedeelte past, maar ook dat de accu en e-motoren de ruimte krijgen.

T-batterij

Twee van de e-motoren zitten voorin bij de Bugatti Tourbillon, deze leveren 250 kW per stuk (dus 500 kW of 680 pk in totaal). Een derde motor met dus ongeveer 120 pk zit achterin en drijft de achterwielen aan samen met de V16. Onder het hele zooitje en netjes verpakt in de structuur van de auto zit de T-vormige batterij. Deze gaat dus best een eindje het passagiersgedeelte in. Je hebt natuurlijk maar beperkt de ruimte als je de verpakking, met name aerodynamica en het gewicht nog een beetje binnen de perken wil houden.

Je kunt dus wel stellen dat het Bugatti onder VAG een hele andere invalshoek had dan het Bugatti onder Rimac. Beide zaten op de toppen van hun kunnen, maar op een hele andere manier.