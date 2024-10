RUF Rodeo: cooler dan een 911 Dakar?

Het interieur is dat in ieder geval wel.

Iedereen is het erover eens dat een 911 Dakar cool is. Deze auto won niet voor niets de prestigieuze titel Autoblog Auto van het Jaar. Over de ‘Dakar’ van RUF – de RUF Rodeo – waren de meningen iets meer verdeeld, toen deze in augustus onthuld werd.

We hebben deze auto nu ook in het echt kunnen bekijken, want deze is aanwezig op de Zoute (spreek uit: Zoete) Grand Prix in Knokke. Ondergetekende vindt het wel een tof apparaat, al is het Playmobil-gehalte misschien net iets te hoog.

Zoals gewoonlijk is deze RUF géén omgebouwde 911, maar een eigen creatie van RUF. Wel ligt er een echte zescilinder boxermotor achterin, die in dit geval 610 pk levert. Dat is flink meer dan de 480 pk van de Dakar (om de vergelijking toch maar weer even te maken).

De RUF Rodeo is geïnspireerd op het Wilde Westen, vandaar de naam Rodeo. Dit is vooral te zien in het interieur. Bij het zien van de binnenkant begint namelijk spontaan The Ectasy of Gold van Ennio Morricone te spelen. Het is misschien een klein beetje over the top, maar stiekem toch wel cool.

Qua prijs is de RUF Rodeo overigens niet echt een concurrent van de 911 Dakar. Met een vanafprijs van zo’n 1,1 miljoen euro zit deze RUF in een hele andere prijsklasse.