Pirelli introduceert gloednieuwe band voor 40 jaar oude auto

Je hebt een speciale auto uit 1984 maar geen speciaal rubber ervoor? Pirelli lost het op.

Banden kopen voor een oude auto is geen hogere wiskunde. Bandenmaten zijn vrij universeel, dus koop je gewoon nieuw rubber in dezelfde maat. Zo simpel is het nou eenmaal.

Supercarbanden

Voor supercars en auto’s die het moeten hebben van prestaties is het wel iets hogere wiskunde. Je moet voorzichtig zijn met claims als ‘unieke banden kunnen een auto maken of kraken’, maar bandenmerken zetten soms net even een stapje extra om de performance van één specifieke auto net even naar een hoger plan te tillen met bijpassend rubber. Als Pirelli dus aankondigt dat ze banden hebben gemaakt voor een Ferrari, verwacht je dus dat ze bijvoorbeeld een unieke circuitband hebben ontwikkeld voor de SF90 XX Stradale. Nee. Pirelli heeft een unieke band ontwikkeld voor de Ferrari 288 GTO uit 1984.

Cinturato-banden voor 288 GTO

Da’s even een mooie verrassing als Ferrari 288 GTO-eigenaar: Pirelli heeft een set banden speciaal ontwikkeld voor de ‘eerste supercar’ van Ferrari, aldus het bandenmerk. Dit slaat natuurlijk het meeste op het feit dat de 288 GTO gezien wordt als de eerste van The Big Five van Ferrari, voor de F40, F50, Enzo en LaFerrari.

Pirelli brengt de banden uit in de maat waarin ‘ie het beste past: 225/50 R16 voor en 265/50 R16 achter. Zestien inch bandjes op je supercar, toen kon dat nog. De Cinturato P7, zoals de set heet, combineert de know-how van Pirelli heden ten dage met vintage design. Sommige mensen knappen af op een te ‘nieuwe’ band onder een oude auto. Pirelli belooft dus dat je dat krijgt samen met de beste bandenprestaties die de 288 GTO ooit heeft gekend.

Daarmee is de set compleet, want Pirelli ontwikkelde al banden voor alle vier opvolgers van de 288 GTO. De banden worden waarschijnlijk een duur grapje, maar als GTO-eigenaar moet dat geen probleem zijn. De in oplage van 272 stuks gebouwde 288 is nu een zeer waardevolle en zeldzame auto.