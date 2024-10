Rolls-Royce Ghost Series II is eigenlijk gewoon enorm fraai

Of enorm fout, dat ligt eraan hoe je de Rolls-Royce Ghost ‘Series II’ samenstelt.

Opgepast, houd je hart vast: Rolls-Royce onthult de facelift van één van hun modellen. We zeggen dat met enige voorzichtigheid, omdat het merk recent bewees dat het beide kanten op kan gaan. Bij de Phantom veranderde er in theorie weinig maar krijg je nu de optie voor epische putdekselvelgen. Nice! En bij de Cullinan… tsja. De pompeuze SUV van Rolls-Royce voelt een beetje alsof de airco in de ruimte van het kleimodel niet aan stond en ze de volgende dag daar pas achter kwamen, maar ze ‘m alsnog gewoon in productie hebben genomen. Of Rolls-Royce vroeg of nieuwe ontwerper Domagoj Dukec, bekend van de hele huidige generatie BMW, al vast eerder kon beginnen. Kan ook nog.

Rolls-Royce Ghost Series II

Wanneer er dus met een vrij grote plof (het is een grote auto) een brief van Rolls-Royce op de virtuele deurmat valt getiteld ‘Rolls-Royce Ghost Series II’, houd je toch een beetje je hart vast. En het resultaat is:

Helemaal niet gek! De Ghost stamt uit 2021 en is dus eigenlijk nog lekker fris, maar een kleine facelift tussendoor moet de auto weer even op stoom helpen. Het maakt eigenlijk nooit uit welke kleurcombinatie Rolls-Royce kiest voor een auto in het persmateriaal, want potentiële klanten willen hem toch wel in Afrikaanse Nijlpaardentongroze met Koh-Noorwitte bekleding. Wij zeggen dat dit donkerblauwe exemplaar zo voor de deur mag.

Wat is er anders dan? De voorbumper is opnieuw getekend, om mee te beginnen. De koplampen van de Rolls-Royce Ghost Series II zijn ietsje anders van vorm en donkerder getint, om meer aandacht te richten op de grille. Dat blijft natuurlijk de iconische chromen “Pantheon”-grille van Rolls-Royce. Aan de achterzijde zijn de achterlichten hetzelfde van vorm als voorheen, maar dan met twee verticale LED-stroken als signatuur. Deze nieuwe koplampen en achterlichten trekken de Ghost ietwat gelijk met de toonaangevende Spectre. Oh ja, en er zijn twee nieuwe velgdesigns die je mag kiezen. Die op de foto zijn erg fraai, je kan ze ook nog als Diamond Cut-krijgen. Ons advies: doe dat niet.

Interieur

Rolls-Royce pitcht de Ghost Series II als ‘de stuurmans-Rolls’. Het interieur is echter net zo opulent als dat van een Phantom. De uitdaging voor een merk als Rolls is natuurlijk dat je het allemaal erg klassiek wil houden, maar ook niet weg wil blijven van moderne technologie. De digitale klokkenwinkel is dus lekker simpel en elegant gehouden, het middelste scherm is rustig ontworpen en alles aan oplaadpunten zijn allemaal tevoorschijn te toveren of weg te stoppen, zo u wil. Uiteraard heeft Rolls-Royce de software allemaal geüpdatet voor de Series II en zaken toegevoegd als Bluetooth-connectiviteit voor koptelefoons achter.

Uiteraard moedigt Rolls-Royce je, zoals gezegd aan, om vooral lekker individualistisch te kiezen wat betreft je Ghost-specificatie. De mogelijkheden zijn dus eindeloos, qua bekleding, qua kleurstelling, qua wat je in de ‘galerij’ aan de passagierskant wil: alles. Zo lang je zakken maar diep zijn.

Black Badge

De keuze begint echter heel basaal: wil je een Rolls-Royce Ghost Series II, of een Ghost Series II Black Badge? Ja, Rolls-Royce updatet ook gelijk hun ‘sportversie’ van de Ghost, waar al het chroom de zaal verlaat om heel veel gelakt zwart het podium te geven. Om met collega @RubenPriest te spreken: fouter dan fout. Al is zo’n Black Badge in een kauwgumkleur en het hardste contrast wat je kan vinden als bekleding stiekem wel tof.

Uiteraard communiceert Rolls-Royce geen prijzen voor de nieuwe Ghost, want dat is voor arme mensen. Je zal een Ghost-eigenaar ook nooit tegen een Lidl-cassièr horen zeggen dat de tomaten echt 2,55 per kilo waren terwijl ze aangeslagen worden voor 2,60. Ja, het is een wereldje apart wat Rolls-Royce bedient.