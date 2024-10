Dit epische duo krijgt een minder episch vervolg

Subaru en Toyota werken nog steeds graag samen, al wordt de volgende stap geen GR86 en BRZ.

Subaru en Toyota zijn als twee handen op één buik. Met als leuk gevolg dat zij een op papier best geniale sportwagen neerzetten in 2012. Een achterwielaangedreven sportwagen met Prius-bandjes waarvoor Subaru een ongeveer 200 pk sterke boxer ontwikkelde. Zelfs goed genoeg voor een vervolg dat nu nog in productie is. Toyota leek een tactisch voordeel te willen door voor elke vier verkochte GT86’s één BRZ af te dwingen, maar nu mag je gewoon kiezen of je liever Subaru- of Toyota-dealerkoffie drinkt.

Subaru en Toyota

Er gaan geruchten dat Toyota voor een GR86-vervanger een eigen motor (waarschijnlijk de G16E-GTS uit de GR Yaris) voorin willen leggen en dus Subaru buiten spel zetten. Subaru wil juist ook een BRZ-vervolg zonder de Toyota-roots. Dat klinkt alsof de twee merken elkaar in de haren gevlogen zijn. Maar dat is niet zo. Het is meer een vriendelijk professioneel meningsverschil. Tussen Subaru en Toyota is alles koek en ei. Ze maken immers nog samen de bZ4X en Solterra, een elektrische SUV die onder beide merken verkocht wordt.

bZ4X/Solterra 2.0

Volgens Nikkei Asia verlengen Toyota en Subaru hun partnerschap door in 2026 nóg een elektrische SUV samen op de markt te brengen. Diezelfde strategie zou nogmaals gelden voor een nog aan te kondigen SUV: verkrijgbaar met beide logo’s. We bemerken toch een klein beetje dat het meer een Subaru-badge op een Toyota is bij de Solterra, deze wordt dan ook zij-aan-zij de bZ4X gebouwd in de Toyota-fabriek. Maar hey: wel lekker goedkoop voor Subaru. Daarom worden de rollen omgedraaid bij dit nieuwe model en is het Subaru die de auto’s bouwt.

Je ziet als je oplet nog wel eens een bZ4X, maar echt een hit durven we de elektrische Toyota niet te noemen in Nederland. Het is typisch zo’n auto waar op zich weinig niks mee is, maar hij verlegt ook geen grenzen. We denken dat Toyota dat zelf ook wel beseft, want eigenlijk is elke BEV met een Toyota-logo een beetje een tegenzin-auto. Toyota gelooft heilig in andere energievormen.

En de Solterra? Die kan je al kopen sinds 2022 en de teller voor Nederlandse verkopen is nét de 100 stuks gepasseerd. In totaal, ja. Subaru heeft het zwaar in ons landje, ondanks alle pogingen. Misschien dat de nieuwe inslag van de twee merken het beter kan doen.