Pluk deze exotische estate met 500 pk van Marktplaats!

Een estate met 500 pk die wij wel/niet kregen, in het rood en klaar om te gaan op Marktplaats. Hebb0n!(?)

Sinds vorig jaar kan de VS niet meer genieten van de goede oude Dodge Charger. De herintroductie van dat model in 2006 was het begin van een nieuw tijdperk voor de historische muscle car. Uiteraard denk je waarschijnlijk snel aan de blubberdikke 700 pk sterke Hellcat-versie, maar je had ze ook met minder sterke V8-motoren en zelfs een V6. Maar je kon voor relatief zo weinig geld deze forse sedan krijgen met een dikke V8, dat het een no-brainer is.

Chrysler 300

Wij stonden erbij en keken ernaar, want de Charger kwam nooit naar ons. Maar een auto op het Chrysler LX-platform van de Charger wel: de Chrysler 300(C). Een bijzonder model, want onder de bonkige Amerikaanse carrosserie ging een redelijk voor de Europese markt afgewerkt model schuil. Men roept altijd wel dat het een verkapte E-Klasse is, wat deels juist is. Vermeld dan wel dat het gaat om de W210 en niet de toen hagelnieuwe W211: liflafjes dus. Het motorenaanbod was een reeks V6 benzines van Chrysler, de OM642 turbodiesel V6 van Mercedes en natuurlijk de 5.7 liter grote HEMI V8 die zelfs 6.1 liter groot werd in de 425 pk sterke topversie SRT8. Oh ja, hij was er ook nog als estate!

Dodge Magnum

En nu melden dat er een origineel in Nederlands geleverde 300C SRT8 te koop staat, da’s wel heel makkelijk. Vandaar dat de exotische Amerikaanse evenknie te koop staat: de Dodge Magnum. Da’s ook wel gek trouwens, de VS kreeg dus de 300C en de Charger wat ondanks hun gedeelde platform qua styling twee andere auto’s waren. Maar de Magnum, wat qua koetswerk een 300C is, werd als Dodge verkocht, maar dan weer met een heel ander front in plaats van die van de Charger. Aan de achterzijde zijn een 300C Wagon en Magnum identiek en er was geen Magnum sedan.

Dodge Magnum in Nederland

Goed, de Magnum dus. En wel de SRT8-versie, dus met 425 pk uit een asociaal grote 6.1 liter HEMI V8, die zonder supercharger of turbo zijn werk mocht doen. De Magnum in kwestie is ook nog eens langs geweest bij de welbekende tuner en autofabrikant Hennessey. Die wisten het blok nog verder op te voeren naar 500 pk. Middels een Corsa-uitlaat schreeuwt de Magnum het uit.

Is het de meest verfijnde auto? Nee, maar als je de muscle car-ervaring wil combineren met een dikke estate, is de Dodge Magnum alles wat je zoekt. De auto is rood, maar voorzien van gouden velgen en wat andere optische zaken die je ding moeten zijn. Over het algemeen oogt de Magnum nog steeds lekker dik.

Kopen

De Magnum is wel aan de prijs. Met een markt als die van de Magnum (en 300C SRT8) is het moeilijk om te zeggen dat het té duur is, maar je hebt het wel over een bijna twintig jaar oude import. Je hebt voor vergelijkbaar geld een Mercedes E55 of zelfs E63 AMG van dezelfde periode, met een eveneens dikke 5.5 of 6.2 liter grote V8. Die zijn qua auto fijner, maar qua motor ietsje minder rauw dan zo’n simpele bruut die voorin de Dodge ligt. De eigenaar heeft zo te zien goed gezorgd voor de Magnum, maar let wel dat de kilometerstand van 159.901 in mijlen is en dus eigenlijk ruim 257.000 is.

Durf jij? Neem dan vooral een kijkje op Marktplaats.