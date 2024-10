Snelste Opel van Marktplaats heeft 595 (!) pk

Dit Opeltje kan menig Ferrari het nakijken geven.

Opel is helaas gestopt met leuke auto’s bouwen, maar in het recente verleden waren er wel degelijk leuke Opels. Er was een heel scala aan OPC-modellen en je had ook nog de GT en daarvoor de Speedster. Die laatste is misschien wel de leukste van allemaal.

Bij de Opel Speedster had je de keuze uit 147 en 200 pk. Daarmee is het heel leuk speelgoed. Niet zozeer vanwege de motor, maar vooral dankzij de lichtgewicht filosofie van Lotus. Maar wat zou er gebeuren als je deze auto nu eens 600 pk geeft…?

Iemand heeft de proef op de som genomen, want op Marktplaat staat nu een Opel Speedster met niet minder dan 595 pk. Dit moet een waar monster zijn. De auto is ook specifiek gebouwd om te dragracen, op de openbare weg is deze Opel Speedster waarschijnlijk levensgevaarlijk.

De aanpassingen worden niet heel gedetailleerd beschreven, maar de auto is onder meer voorzien van een grotere turbo, een andere koppeling, de software en de koeling zijn aangepast en de versnellingsbak is afgesteld op dragracen.

Het interieur van de Opel Speedster was al niet heel weelderig, maar dit is nu helemaal gestript. Alleen het hoogst noodzakelijke blijft over. Er is dus ook geen passagiersstoel aanwezig. Voor de veiligheid is er wel een rolkooi ingebouwd, wat zeker geen overbodige luxe is.

Helaas vermeldt de Marktplaats-advertentie geen prijs, die is op aanvraag. Mocht er toevallig iemand interesse hebben in een Opel Speedster dragracer, dan zul je even contact moeten opnemen met de verkoper.

Met dank aan @tenaci voor de tip!