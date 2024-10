Chinese verzamelaar showt zijn hypercars in Aken

De Spot van de Week is een bizarre combo die gespot werd op een steenworp afstand van de Nederlandse grens.

Je zou denken dat het spotseizoen langzamerhand een beetje voorbij is, maar de laatste weken hebben we de ene na de andere topspot voorbij zien komen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een McLaren F1? Of een Koenigsegg CCXR? En nu heeft @spotcrewda wederom een hele mooie vondst gedaan.

Het gaat om drie auto’s die individueel al heel bijzonder zijn om te spotten: een Bugatti, een Koenigsegg en een Pagani. Maar @spotcrewda wist deze gewoon alle drie op één plek te spotten. En die plek was niet eens een exotisch spottersparadijs, maar Aken, op een steenworp afstand van de Nederlandse grens.

In ieder geval twee van deze auto’s zijn van dezelfde eigenaar: Mike Yin, een steenrijke Chinees die gevestigd is in Düsseldorf. Hij heeft vooral een voorliefde voor Pagani’s, maar een een Bugatti mocht ook niet ontbreken in de collectie. Als bonus staat er ook nog een Koenigsegg, maar we weten niet of die ook van Yin is.

De auto die centraal staat in deze spot in de Bugatti Chiron, die heel smaakvol is uitgevoerd in donkerblauw met een bruin interieur. Wat verder opvalt is het kenteken: de Chiron staat op Amerikaanse platen, om precies te zijn uit Alaska. Dat zal vast bepaalde fiscale voordelen hebben, want iets zegt ons dat meneer Yin niet in Alaska rondrijdt met zijn Bugatti.

De Pagani op de achtergrond is oude bekende, die al eerder voorbij kwam op Autoblog Spots. We kenden deze auto echter als een witte Zonda F, maar het is nu een rode Zonda MY. Mike Yin heeft de Zonda namelijk teruggebracht naar de fabriek en om laten bouwen naar een modernere versie met wat unieke details. Zo is er weer een one-off geboren.

Als je goed kijkt zie je op de foto’s óók nog een Koenigsegg. Dit is een Agera R, die net als de gewone Agera 960 pk heeft. Het verschil zit ‘m vooral in de aerodynamica. Het exemplaar in kwestie is uitgevoerd in donkerblauw carbon met zilverkleurige striping.

Om dit een imposante line-up te noemen is een understatement, dus deze combo sleept natuurlijk moeiteloos de titel Spot van de Week in de wacht. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek! We hebben een mooie Autoblog-pet of -muts voor de winnaar.

Bekijk alle foto’s van deze hypercarcombo op Autoblog Spots!