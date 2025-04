Politie achtervolgt Audi met gestolen platen op A12 [Video]

Een politieachtervolging mét helikopter, dus er zijn ook beelden vanuit de lucht.

In Nederland worden er geen politieachtervolgingen live uitgezonden op tv, maar gelukkig is de politie wel zo vriendelijk om ze regelmatig te delen op YouTube. Via het kanaal van politievlogger Jan-Willem krijgen we nu een spannende achtervolging van een Audi A4 voorgeschoteld.

De auto in kwestie bleek voorzien van gestolen kentekenplaten en de bestuurder had duidelijk een slecht geweten, want hij negeerde een stopteken. Tijdens het vluchten veroorzaakte hij ook nog eens een aanrijding.

De verdachte kreeg al snel drie sterren (om even in GTA-termen te spreken), want naast een heel bataljon politieauto’s werd er ook een helikopter ingezet. Dan ben je natuurlijk kansloos met je oude A4, dus je kunt wel raden hoe de achtervolging afloopt. Het is trouwens wel een Audi-feestje, want naast diverse A6 SIV’s doet er ook een onherkenbare Audi A5 Sportback mee.

Hoe de politie een einde maakt aan de achtervolging kun je zien in de video. De bestuurder bleek naast de gestolen platen ook een ongeldig rijbewijs te hebben. De man heeft verder een artikel 5 aan zijn broek voor gevaarlijk gedrag en een artikel 7 voor doorrijden na een aanrijding. De Audi is in beslag genomen en zien we waarschijnlijk binnenkort verschijnen bij Domeinen.

Via: Politievlogger Jan-Willem