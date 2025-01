Video – Politie achtervolgt gevaarlijke gek in gestolen auto

De bestuurder lijkt er behagen in te hebben andere weggebruikers een bijna-doodervaring te geven.

Tijdens achtervolgingen zien we vaak levensgevaarlijke capriolen, maar een bestuurder van een gestolen Peugeot 108 maakte het wel heel bont. In een gloednieuwe video op het kanaal van Politievlogger Jan-Willem is te zien hoe hij meermaals bewust inrijdt op tegemoetkomend verkeer, met ware doodsverachting. Ook als zijn eigen rijbaan gewoon leeg is. Voordat de video begon had de man ook al meerdere aanrijdingen veroorzaakt. Gelukkig weet de politie deze gek uiteindelijk te pakken.