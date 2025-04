Tesla met Autopilot is 10x (!) veiliger dan een gemiddelde auto

Met een Tesla is de kans op de vandalisme groter, maar de kans op een crash niet.

Als een Tesla met Autopilot crasht wordt dat vaak breed uitgemeten (op Autoblog bijvoorbeeld), maar auto’s zónder Autopilot crashen ook regelmatig. Je moet dus kijken naar het totaalplaatje, en niet naar incidenten.

Dat houdt Tesla nauwlettend bij en nu delen ze weer hun nieuwste Vehicle Safety Report. Daarin vertellen ze hoeveel crashes er hebben plaatsgevonden per gereden mijl in het afgelopen kwartaal. Bij Tesla met Autopilot geactiveerd werd er één crash geregistreerd per 7,44 miljoen gereden mijlen. Dat zijn bijna 12 miljoen kilometers.

Dat klinkt indrukwekkend, maar is het dat ook? Het antwoord is ja, want het gemiddelde in de VS ligt op één crash per 702.000 gereden mijlen. Oftewel: in een Tesla met Autopilot is de kans op een crash ruim 10 keer zo klein.

Ook nog interessant: in een Tesla zónder Autopilot is de kans op een crash alsnog kleiner. Daarbij was er sprake van één crash per 1,51 miljoen gereden mijlen. Dat is dus ook onder het landelijke gemiddelde. Misschien zijn Tesla-rijders toch voorzichtig als Autopilot niet aan staat.

De statistieken pleiten dus in het voordeel van Autopilot (er vanuit gaande dat Tesla niet met de cijfers gesjoemeld heeft). Dat neemt echter niet weg dat er ook ongelukken veroorzaakt kunnen zijn door Autopilot. Daar moet natuurlijk nog steeds kritisch naar gekeken worden.