Nissan Townstar is ruim trekpaard met 245 Nm

Met de Nissan Townstar maak je een fluisterstille goede eerste indruk.

Town & Country, Town Car, Lordstown. Als er ‘town’ in de naam van een auto voor komt, is het altijd een auto met enorme presence en afmetingen, lijkt het wel. Vandaag komt er nog een ruime auto in dat rijtje, namelijk de geheel spiksplinternieuwe Nissan Townstar.

De Nissan Townstar is de nieuwe compacte bedrijfswagen van de Japanners. We gaan het nu alvast meteen verklappen, de Nissan Townstar is het neefje van de onlangs gelanceerde Mercedes-Benz Citan en Renault Kangoo.

Eigen snuit

De auto lijkt iets dichter qua design bij de Kangoo te staan. Maar we moeten toegeven, de Nissan Townstar heeft een behoorlijk eigen snuit meegekregen. Als je erin gaat zitten ervaar je dat heel anders. Het is duidelijk dat er overeenkomsten zijn met de Renault Kangoo. Of beter gezegd, we hebben moeite om verschillen te zien.

Qua motoren is er niet veel keuze. In deze klasse verwacht je diesels, maar daar wordt niet over gesproken. Er is een vrij potente 1,33 liter benzinemotor. Dat is een viercilinder met 130 pk en 240 Nm. Dat blok komen we ook tegen in de Kangoo, maar ook met 100 pk. Misschien is dat iets voor later.

Elektrische Nissan Townstar

Wel meldt Nissan met trots dat er een elektrische bedrijfswagen-versie is van de Nissan Townstar. De elektromotor is goed voor 112 pk en 245 Nm. Deze heeft een batterij met een capaciteit van 44 kWh. Op een volle lading moet je ongeveer 285 km halen.

De batterij kun je van 0 naar 80% laden in precies 42 minuten. We zeggen ongeveer, want Nissan meldt dat het de officiële homologatie-cijfers later zal bevestigen.

Qua uitvoeringen is er een korte en lange uitvoering van de Nissan Townstar. In de lange uitvoering kun je maximaal 3,9 kuub meenemen. Maximaal mag je 800 kg aan lading vervoeren. Dat zijn dus twee flinke euro-pallets. Moet je nog meer meenemen, is dat geen probleem. Maximaal kun is een trekgewicht van 1.500 kg mogelijk.

De Nissan Townstar is nu al de favoriete auto van 2021 van @Loek. Wanneer deze bij de Nederlandse Nissan dealer staat (de Nissan, niet onze scribent) is nog niet bekend.