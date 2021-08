Politie neemt supercars van belastingontduikers in beslag

De politie neemt supercars van creatieve geesten, eh, boekhouders in beslag.

Supercars zijn heel erg prijzig. Je bent al gauw een tonnetje of twee á drie kwijt om op zijn minst toegelaten te worden tot een Cars & Fristi-meeting. In Nederland hebben we te maken met flinke belastingen, maar ook zonder de taxen zijn het al extreem prijzige auto’s.

Maar ja, het scheelt dus wel als je een beetje creatief kunt zijn met belastingen. Dan komt het rijden in een supercar wel heel dichtbij. Je kan het ook andersom doen: bespaar geld met belastingen en koop DAAR dan een supercar van.

Politie neemt supercars in beslag

Maar dat is dus net als voor het zingen de kerk uit gaan geen waterdichte methode. Dat werd maar weer eens bewezen in India. De politie nam daar maar liefst 11 supercars in beslag. 11! In de buurt van het Rajiv Gandhi International Airport werden ze in beslag genomen. Dat meldt de kwaliteitspublicatie Times of India.

Wat is gebeurd? Simpel, in India heb je diverse staten. In sommige staten zijn de autobelastingen hoger dan in andere. De supercar-eigenaren hadden de auto’s geregistreerd in een ‘goedkope’ provincie, maar ze woonden in Telangana, waar de auto’s ook aanwezig waren en werden gebruikt.

Snugger

De bestuurders waren niet de meest snuggere. Want naast dat ze belasting ontdoken, deden ze gewoon mee aan een rally. Dus onder het motto ‘zo kunnen mensen onder de armoedegrens er ook van genieten’, reden de heren (allemaal tussen de 25 en 35 jaar oud) in collone. Dan val je best wel op, daar.

De auto’s stonden op naam van Captains of Industry én politici. Het zijn nooit loodgieters uit Boxtel. De auto’s zijn weliswaar in beslag genomen, maar kunnen worden opgehaald als de verschuldigde bedragen op de rekening van de Indiase fiscus staat. En zo komt het allemaal weer goed. Het ging overigens om auto’s als de Maserati Gran Turimso, een Rolls-Royce en diverse Lamborghini’s.

Via: AD.nl