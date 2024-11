Politie haalt hardrijder van de weg en pakt auto af

Een gevalletje hardleers. De politie heeft de auto in beslag genomen.

Gepakt worden, de boodschap van de politie negeren en gewoon weer de weg opgaan. Ja, dan ben je gewoon niet slim bezig om het netjes te zeggen.

Afgelopen weekend reed de politie in een onopvallend voertuig over de A4. Ze werden ingehaald door een auto met een snelheid van 170 km/u. Er volgde een volgteken en de bestuurder werd staande gehouden. Je mag maar 100 km/u op de A4, dus dat rijbewijs kon in de versnipperaar. Naast het invorderen van het rijbewijs bleek dat de auto geen actieve verzekering had, de APK was verlopen én er stond een WOK-status open op het voertuig.

De staandehouding vond plaats bij een tankstation bij Leiderdorp. Met de auto mocht niet verder worden gereden. De bestuurder moest zelf een oplossing verzinnen om het voertuig te verplaatsen. Zonder rijbewijs mag hij ook niet geen andere auto besturen. Naast de bestuurder zaten er ook twee kinderen in de auto.

Heel snugger was hij niet, want voordat de politie weer vertrok zei hij tegen de agenten dat hij toch wel weer ging rijden. Ja, heel slim om dat te zeggen. Diezelfde dag was de politie er dan ook alert op dat het voertuig met dit kenteken mogelijk opnieuw gesignaleerd kon worden.

Auto in beslag genomen

Als een soort selffulfilling prophecy werd de auto diezelfde middag rijdend gespot door de politie. Dit keer zat de moeder van de eerdere bestuurder achter het stuur. De auto werd weer langs de kant gezet. In overleg met de hulpofficier van justitie is besloten de auto in beslag te nemen. Deze is ook verbeurd verklaard. Dat betekent dat het voertuig verkocht of vernietigd mag worden.

Een domme, dure les voor de bestuurder van de auto. Niet alleen is zijn rijbewijs tijdelijk afgepakt. Door het lakse gedrag om de auto weer de weg op te sturen zonder verzekering, APK en een openstaande WOK-status is hij nu ook het voertuig kwijt.

Fotocredit: verkeerspolitie_den_haag via Instagram