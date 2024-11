Koop de origineelste Model 3 van Marktplaats

Niet de goedkoopste, wel de origineelste Tesla Model 3 van Marktplaats op dit moment.

Een Tesla Model 3 is als elektrische auto een topding. Hij is snel, zit vol technische vernuft, de technologie is on point en je kunt er fatsoenlijk ver mee komen. Het nadeel van dat succes is dat je ze overal ziet rijden. Je moet je best doen om origineel voor de dag te komen in je Tesla. Nou, hebben wij wat voor je gevonden!

In Amsterdam staat namelijk deze Tesla Model 3 Performance te koop. De elektrische auto is serieus aangepakt. Zowel de buitenzijde als het interieur is compleet omgetoverd. Het thema ademt wel de badkamer van een postcodeloterijwinnaar, maar daar moet je even doorheen kijken.

Origineelste Tesla Model 3 van Marktplaats

Forged carbon, een wrap met gouden details, booskijkers. Een nieuwe voorbumper en diffuser. Hier is serieus werk van gemaakt. Tesla heeft nogal de kritiek dat bijvoorbeeld het interieur van de Model 3 heel minimalistisch en saai is. Niet bij deze. Een opnieuw beklede armsteun, vloermatten van leder, een sterrenhemel á Rolls-Royce. De origineelste Tesla Model 3 van Marktplaats heeft het allemaal.

De Performance is uitgerust met de 75 kWh batterij en beschikt over 462 pk. Met een topsnelheid van 261 km/u kom je verder dan menig elektrische auto. De EV heeft 92.455 kilometer op de teller staan.

Voor 33.945 euro mag jij je eigenaar noemen van deze Tesla Model 3 Performance uit 2019. Of je doet een goed bod. De verkopende partij staat het namelijk toe dat je via Marktplaats een bod uitbrengt op de origineelste Tesla Model 3. Volgens de adverteerder is deze auto het werk van een gerenommeerde graffiti-artiest, die zijn unieke stijl en visie in elke lijn en kleur heeft verwerkt op de EV. Een rijdend kunstwerk, zo u wil.

Eén ding is zeker. Van deze Tesla is er geen tweede.