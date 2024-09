Wat kost een rijbewijs nou eigenlijk écht?

We wachten allemaal op het moment dat we dat roze pasje kunnen halen, maar wat kost zo’n rijbewijs nu eigenlijk?

Auto rijden is duur, een nieuwe auto kopen inmiddels bijna onbetaalbaar. Maar voor je in zo’n auto stapt moet je eerst dat roze pasje bemachtigen. Wat kost het nu eigenlijk om je rijbewijs te halen en hoeveel kans maak je om het ook daadwerkelijk snel te halen?

Inflatie

Het is niemand ontgaan dat de inflatie de afgelopen jaren flink is opgelopen. Die prijsstijgingen zijn ook niet voorbij gegaan aan de autorijlessen. Sterker nog, een uurtje lessen is ongeveer een kwart duurder dan drie jaar geleden.

Een uurtje lessen kost in Nederland kost nu gemiddeld 58,24 euro. Zo’n 23 procent meer dan in 2021 toen dat gemiddelde op 47,30 euro lag. Zo blijkt uit een onderzoek waarin men de prijzen van 1.500 rijscholen in ons land naast elkaar legde. Overigens verschillen de tarieven nogal tussen rijscholen, zo kun je lessen van 35 euro vinden, maar ook 80 euro is mogelijk.

Daarnaast zijn er ook nog een hoop cowboys op de markt actief, dus zie maar eens een betrouwbare rijinstructeur te vinden.

Fryslan boppe

Wil je het roze pasje in Friesland halen dan ben je het duurste uit. Gemiddeld ligt een uurtje lessen daar op 60,13 euro per uur. Dan kun je beter in Zeeland je rijbewijs halen. Een lesuurtje daar is gemiddeld 55,84 euro per uur.

Dan zeg je dat valt toch wel mee? Nog geen vijf euro verschil. Onder aan de streep kan dat nog wel oplopen. Het CBR gaat uit van een gemiddelde van 43 lesuren om een rijbewijs B te behalen. Dan kost je rijbewijs in Friesland halen toch maar 184,47 euro meer dan dat zelfde roze pasje in Zeeland.

Goedkoop is duurkoop

Dus maar op zoek naar een rijschool met een veel lager tarief? Ze zijn er vanaf 35 euro per uur. Nou uit het onderzoek blijkt dat goedkoop wel eens duurkoop kan zijn. Bij rijscholen met een tarief van 50 euro of minder per uur ligt het slagingspercentage namelijk lager dan bij rijscholen met een uurtarief boven de 60 euro. Maar liefst 20,1 procent zelfs.

Wat overigens niet wil zeggen dat alle voordeligere rijscholen mindere kwaliteit leveren. Dit zijn algemene cijfers en je kunt dus alleen iets in algemeenheid zeggen over het geheel natuurlijk.

Totale kosten rijbewijs B

Het CBR houdt zelf ook bij wat een rijbewijs gemiddeld kost. Dit doen ze één keer per jaar, en over 2023 dus voor het laatst. Het totale kostenplaatje is gemiddeld zo’n 3.125 euro volgens hen.

Ook zij gaan uit van een gemiddelde uurprijs tussen de 45 en 65 euro. Met die bedragen komen zij op 2.320 euro aan rijlessen in de auto. Een theorie-examen kost 48 euro per keer, gemiddeld doen kandidaten daar twee tot drie keer over. Zo komen zijn op een gemiddelde van 125 euro voor het theorie

Voor het praktijkexamen komen ze op 505 euro. Dat baseren ze op de kosten van het CBR (136,50 euro), de kosten van de rijschool en de rijles die bij het examen hoort. De gemiddelde kandidaat heeft één tot twee keer nodig en dan komen ze op dat bedrag.

Als bijkomende kosten rekenen ze dan nog 175 euro. Daarbij moet je denken aan een eventuele tussentijdse toets die 40 procent van de kandidaten aflegt, een gezondheidsverklaring en natuurlijk het roze pasje zelf inclusief pasfoto.

Slagingspercentage

De makkelijkste manier om je rijbewijs betaalbaar te maken is natuurlijk in één keer slagen! Maar wat is de kans dat je ook daadwerkelijk je rijbewijs B in één keer haalt?

Nou daarvoor hebben we de meest recente cijfers opgevraagd bij het CBR. Allereerst de theorie. Voor de theorie van rijbewijs B ligt het slagingspercentage op dit moment op 38,6 procent. De theorie voor het motorrijbewijs (A) heeft een slagingspercentage van 53,8 procent. Die motorrijders zijn dus gemotiveerder lijkt het, want in de basis is het hetzelfde theorie-examen. Voor de bromfietsen (AM) ligt dit op 45,2 procent.

Kijken we naar de praktijkexamens dan is het slagingspercentage voor het autorijbewijs (B) 52,1 procent. Van de 419.191 examens waren er dus 218.580 stuks goed voor een roze pas.

Voor het motorrijbewijs (A) bestaat dat uit twee examens. Het slagingspercentage voor Verkeersdeelneming is 75,1 procent en voor voertuigbeheersing 88,3 procent. Voor de bromfietsen slaagt 81,4 procent.

Dan hebben we nog de categorie BE. Geen apart theorie-examen, maar wel een praktijktoets natuurlijk. Vorig jaar gingen 40.449 mensen naar het CBR om af te rijden met een aanhanger en daarvan haalden 31.422 stuks de E achter de B. Dat is 77,7 procent.

Al met al zal het per persoon verschillen wat een rijbewijs nou precies kost. Maar houd als papa en mama maar rekening met een dikke drieduizend euro om het rijbewijs voor je kind te regelen.

Toch gaan roken of andere stoute dingen gedaan? Dan weet je hoeveel je moet sparen om het felbegeerde roze pasje zelf te bemachtigen. Succes!

Headerfoto via Autoblog spots. Spotter: @rianne007