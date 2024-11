Eerste nieuwe Tesla Roadster is klaar, zonder hulp van Elon

Als Tesla het niet doet, dan moet je zelf de handen uit de mouwen steken.

Al jaren wachten we met goede hoop op de nieuwe Tesla Roadster. De komst van de tweede generatie Roadster werd meer dan vijf jaar geleden aangekondigd. Het modellengamma van Tesla is in de tussentijd niet voorzien van nieuwe modellen, laat staan dat de Roadster er is gekomen.

Het zijn de Model S tot en met de Y die de kar moeten trekken. De Model 3 heeft een tijd terug een facelift gehad en voor de Model Y wacht volgend jaar hetzelfde recept. Is 2025 dan ook eindelijk het jaar dat de tweede generatie Tesla Roadster het licht ziet? MG heeft met de Cyberster al een tastbaar elektrische roadster in huis. Tesla heeft dat nog niet voor elkaar.

Tesla Cyberroadster

YouTuber David Andreyev nam het heft in eigen handen. Hij besloot zijn beschadigde Tesla Model 3 Performance om te bouwen naar een Roadster, of een CyberRoadster zoals hij de auto zelf noemt. De beste man heeft er serieus werk van gemaakt om hier iets unieks van te maken. Kosten noch moeite zijn bespaard en dit is het resultaat.

Afgezien van de rode lak heeft zijn auto niet zo heel veel weg van de echte Tesla Roadster die nog moet verschijnen. Maar het is een leuke tijdbesteding om je maanden te vullen. Het uiterlijk van de omgebouwde Tesla Model 3 is zo goed als klaar. Nu staat het interieur van de Tesla CyberRoadster op het programma.

Toch verdient de creatie credit. Andreyev heeft de ombouw zelfstandig uitgevoerd, zonder invloed van grote autobedrijven. Hoe de panelen in elkaar overlopen is helemaal niet zo gek. We hebben lelijkere kitcars gezien in het verleden. Het resultaat is een elektrische auto die zo uit de game Grand Theft Auto lijkt te zijn getrokken. Eén ding is zeker. Niemand anders ter wereld heeft dezelfde Tesla Model 3 als Andreyev. Dat is toch leuk om te kunnen zeggen.

