Politie haalt man van de weg met 17x toegestane alcohol in het bloed

De man had vast dorst. Zijn rijgedrag viel op door een buurtbewoner. Eenmaal aan de kant bleek dat de man 17x de toegestane alcohol in zijn bloed had.

Alcohol en rijden gaat niet samen. Weten we al tientallen jaren en toch zijn er bestuurders die denken dat het een uitstekende combinatie is. Ook al drink je veel en veel te veel. Een rijdende drankorgel werd door de een buurtbewoner gespot in Ede, Gelderland. De oplettende bewoner besloot de politie in te schakelen nadat deze dag dat de man een paaltje raakte bij het slingeren op de weg. De agenten namen daaropvolgend actie, aldus het verhaal op Instagram.

De man kon staande gehouden worden en hij moest een blaastest afleggen. Daar bleek dat de automobilist 1.485 microgram alcohol per liter in zijn bloed had. Dat is 17x meer alcohol dan is toegestaan. Kortom, deze meneer was compleet lam en niet in staat om zich normaal door het verkeer te bewegen. Kers op de taart: de man had geen rijbewijs.

In de auto werden ook nog eens twee blikjes bier in de bekerhouders aangetroffen. Want ja, je moet je alcoholniveau tijdens het rijden wel op pijl houden natuurlijk. Althans, dat zal de gedachtegang van de man geweest zijn. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen tijdens de autorit van de man. De alcomobilist is aangehouden.