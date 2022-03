Russische oligarchen kunnen geen supercars meer kopen

Of andere luxeauto’s die niet in Rusland geproduceerd worden. Bijna allemaal dus. Dat wordt lokaal shoppen voor de Russische oligarchen.

De oorlog in Oekraïne na de inval van Rusland in het buurland woekert nu al een tijdje door. De EU heeft al een paar keer sanctiepakketten doorgevoerd. Deze zijn er op gericht om met name de economie in Rusland te beschadigen. Zo kunnen ze toch iets doen zonder militaire kracht in te zetten.

Er is niet één sanctiepakket. Er zijn er inmiddels al drie ingevoerd en vandaag is het vierde sanctiepakket tegen Rusland ingegaan. Afgelopen vrijdag werd in Versailles het pakket aangekondigd en vanaf nu is deze geëffectueerd.

Geen begunstigde natie

Vanaf nu is Rusland geen ‘begunstigde natie’ zoals dat eerst nog wel het geval is. Een begunstigde natie kan nog wel profiteren van bepaalde voorwaarden qua import en export van goederen.

Met name de Russische oligarchen en andere rijke Russen gaan deze maatregelen voelen. Zo wordt de lijst met Russen die niet meer bij hun geld dat in de EU is gestald. Ook is er een verbod op de export van luxeauto’s naar Rusland.

Dat gaan de Russen nog wel voelen, want als er iets is waar ze gek op zijn, dan zijn het luxeauto’s uit Europa. Met name grote Duitse SUV’s zijn er niet aan te slepen en ze zijn ook niet vies van de nodige exotische speeltjes. Wel is het een heel erg specifieke maatregel en lijkt deze behoorlijk door onderbuikgevoel gevoed.

Boze Russische oligarchen

In hoeverre het effect gaat hebben, is niet bekend. Het lijkt erop dat de EU wil dat de Russische oligarchen er dermate de pest in hebben dat ze hun beklag gaan doen bij Putin. Overigens zijn er wel degelijke Russische luxeauto’s waartoe ze zich kunnen wenden. Denk aan de Aurus Senat S600, die er stiekem erg cool uitziet.

Daarnaast wordt het voor landen buiten Rusland lastiger om spullen te importeren uit het land. Ook het investeren in Russische energie is nauwelijks toegestaan nu. In bepaalde gevallen zijn investeringen in kernenergie mogelijk.

Via: nu.nl

