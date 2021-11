Man tegenover politie: “Ik reed harder!”

Soms is het beter om je mond te houden in plaats van je gelijk te krijgen. Bijvoorbeeld als de politie je matst met een snelheidsovertreding.

Sorry agent. Ik zal het niet meer doen agent. Prima woorden om te zeggen nadat een politieauto je aan de kant heeft gezet voor te hard rijden. Het laatste wat je moet doen is beweren dat je eigenlijk nog veel harder aan het rijden was. Toch vond een 26-jarige Pool dat uit een uitstekend idee.

Snelheidsovertreding met een verhaal voor de politie

Politie Team Verkeer Zeeland-West-Brabant deelde een opmerkelijk verhaal op sociale media. Tijdens een snelheidscontrole op de A16 trok een wat oudere Audi A4 de aandacht van de agenten. Ten eerste beging hij een snelheidsovertreding, want hij passeerde met een snelheid van 163 km/u. Maar na een kentekencheck zagen de agenten dat het voertuig sinds maart 2021 geen geldige registratie meer had. Kortom, tijd voor een gesprekje met de automobilist.

De snelheden liepen uiteindelijk op tot 190 km/u, waarna de man staande kon worden gehouden. Na correctie bleef een gemiddelde snelheid over van 173 km/u. De man reageerde verontwaardigd. In zijn verklaring gaf de bestuurder aan veel harder te hebben gereden. Hij zou het zelf hebben gefilmd. Vervolgens liet hij een filmpje zien op zijn smartphone aan de agenten waar hij vrolijk 220 km/u aan het rijden was.

Uiteindelijk was de snelheidsovertreding en het rijden in een ‘spookauto’ niet het enige probleem voor de man, aldus de politie. Hij had geen rijbewijs, kon geen legitimatiebewijs tonen en reed ook nog eens onder invloed van drugs. De politie heeft de Audi A4 in beslag genomen. Daarnaast is er proces-verbaal opgemaakt voor de snelheid, rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed van drugs en rijden met een voertuig zonder geldige registratie.