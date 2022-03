Politie neemt illegale verzameling luxe auto’s á 2 miljoen euro in beslag

De één verzamelt postzegels. De ander luxewagens. Illegaal. In de achtertuin. Een illegale verzameling auto’s!

Een grote vangst voor de California Highway Patrol. Na een grootschalig onderzoek van twee maanden in verband met fraude volgde een inval bij de verdachte. Daar stuitte de politie op een interessante gang van zaken.

Illegale verzameling auto’s

In de tuin van de woning stonden maar liefst 35 auto’s voor oud vuil geparkeerd. Volgens de autoriteiten zijn de voertuigen op fraudeleuze wijze verkregen. De totale waarde van de auto’s bij elkaar is dik 2,3 miljoen dollar. Omgerekend zo’n 2 miljoen euro.

Onder andere een Aston Martin Vantage en een Corvette C8 waren onderdeel van de inbeslagname. Niet te zien op de foto’s, maar ook voertuigen van de merken Porsche en Lexus behoorden tot de verzameling.

In de woning zelf werd een wietplantage en vuurwapens aangetroffen. Het is niet bekend wat de 39-jarige verdachte van plan was met de illegale verzameling auto’s. Het onderzoek loopt nog. De fraudeur wilde de voertuigen ongetwijfeld na enige tijd doorverkopen. De auto’s werden op z’n zachtst gezegd bijzonder geparkeerd.

In de tuin, tussen een wildgroei van gras, onkruid en planten. Er lag stof op de auto’s en er zal ongetwijfeld een vogel of twee op de auto’s hebben gezeten. Volgens Jalopnik is de kans groot dat alle auto’s gesloopt gaan worden. De wetgeving in de Verenigde Staten is behoorlijk streng als het gaat om illegaal verkregen auto’s. Doodzonde natuurlijk. Doe dan maar een enkeltje Domeinen.

