Kun je een schreeuwerige Ferrari smaakvol maken?

Ja. Daar is deze Blu Le Mans Ferrari 812 Competizione een geweldig voorbeeld van.

Met enorm veel functionele aerodynamische poepas kun je de 812 Competizione niet bepaald omschrijven als een puntgave Ferrari. De F12tdf was al uitgesproken agressief, de opvolger in vorm van de Competizione doet het nog eens dunnetjes over. In combinatie met rood is het een Italiaans monster dat wil aanvallen.

Kleur transformeert een auto wat dat betreft. Zo ook Blu Le Mans op een Ferrari 812 Competizione. Stap uit in een deftig pak en je komt er bijna mee weg. Kijkt toch iedereen je gek aan als je dit draagt in combinatie met een helm voor de eerste beste trackday.

Wat mij betreft mag je deze schreeuwerige Ferrari in deze kleur best smaakvol noemen. De gele details op de auto zorgen toch nog voor een speels randje.

Druk op de startknop en de Competizione kan zijn ware identiteit niet langer verbergen. Een atmosferische V12 staat klaar om een orkest tot 9.500 tpm tot leven te laten komen.

Het interieur is lekker hardcore, met heel veel carbon en alcantara. Elegant verschijnen op het circuit, zou je kunnen zeggen. De Ferrari in kwestie behoort toe aan de merkdealer in Monaco. Ik lust hem wel zo, deze Blu Le Mans Ferrari 812 Competizione.

Fotocredit: scuderiamontecarlo via Instagram