Lotus Eletre – elektrische hyper-SUV

Met lichtgewicht technologie, “poreuze” aerodynamica, meer dan 600 pk moet de Eletre de naam Lotus eer aan doen. Of het gelukt is…..

Denk je aan Lotus, dan denk je aan niet al te grote, lichte sportauto’s. Met minder gewicht ga je harder door de bocht, accelereer je harder, rem je beter en het gevoel voor de bestuurder beter. Het laatste wat je dan wilt als merk is om een SUV te bouwen, laat staan een elektrisch exemplaar.

En toch is het precies wat Lotus gaat doen. De redenen laten zich makkelijk optekenen; de markt vraagt om SUV’s. Porsche ging ze al voor met de Cayenne, Lamborghini met de Urus, Maserati met de Levante, need I go on? Tegelijkertijd hebben dus alle sportwagen en luxemerken al SUV’s in hun lineup en bijna allemaal met een V8 met minimaal 500 pk in het vooronder. Als je dan nu nog mee wilt doen, dan zul je het anders moeten doen. Maak kennis met de Lotus Eletre, de eerste elektrische auto van Lotus en meteen hun eerste SUV.

Two-Second club en two tonnes

Om maar meteen met de leuke dingen te beginnen: de Eletre wordt ook meteen de snelste sprintende Lotus voor de straat. De specificaties zijn nog niet helemaal definitief, maar de Eletre krijgt in ieder geval meer dan 600 pk.

De natuurlijke vijand van goede prestaties is de kilogram. Precies waar SUV’s het niet zo lekker doen, maar Lotus doet een belofte met de Eletre: de lichtgewicht filosofie van Lotus is eer aan gedaan. Er wordt volop gebruik gemaakt van carbon fibre en aluminium om het gewicht binnen de perken te houden. Minimaal net zo belangrijk is de kunst van het weglaten: iets wat er niet is, voegt geen gewicht toe.

De laadpoort is ook een voorbeeld om het gewicht te beperken. Die zit op het rechterspatbord, dichtbij waar het accupakket zit. Dat scheelt interne bekabeling en daarmee gewicht. Het resultaat: een elektrische SUV die rond de 2000 kg gaat wegen. De Model X weegt 2,4 ton, de BMW iX 2,5 ton.

Lekker veel vermogen en een (enigszins) bescheiden gewicht tellen automatisch op tot een bloedsnelle auto. De vierwielaangedreven Lotus Eletre treedt toe tot de two second club van auto’s die in minder dan 3 tellen naar de 100 sprinten. De voorlopig gecommuniceerde topsnelheid is 260 km/u.

Accu en laden Lotus Eletre

Ook hier mikt Lotus hoog, de accu capaciteit is meer dan 100 kWh. Daarmee moet een WLTP range van 600 kilometer binnen bereik komen. De lat wordt ook weer hoger gelegd qua snelladen: de rest van de wereld topt af in 200-range. De Lotus Eletre moet (bij een geschikte laadpaal) met 350 kW kunnen snel laden, dankzij een 800 volt architectuur. In 18 minuten komt er dan 400 km aan theoretische range bij. Tanken is nog steeds sneller, maar het begint ergens op te lijken.

De reguliere AC lader is ook al lekker dik. De Lotus Eletre kan standaard via drie fasen met maximaal 22 kW worden bijgeladen. De meeste laadpalen thuis toppen in Nederland af op 11 kW, maar publieke laadpalen gaan wel vaak tot 22 kW.

Standaard LIDAR

Het rare taxibordje en de klepjes in de voorspatborden herbergen LIDAR sensoren. Het maakt dat de Lotus Eletre nu al meer dan geschikt is voor Level 2+ en in de toekomst zelfs tot Level 4 autonoom rijden moeten kunnen gaan. Level 4 is ook echt autonoom, waarbij de auto het merendeel van de rijsituaties zelf kan afhandelen.

En ja ik vind autonoom rijden ook een ontzettend saai onderwerp. Begrijp me niet verkeerd: adaptieve cruisecontrol, dodehoekwaarschuwing (is dit één woord?) en botswaarschuwing – dat werkt echt comfortverhogend. De rest van al die systemen werken maar matig (ja ook bij Tesla), dus hoe nuttig is het? Tegelijkertijd is het mooi dat Lotus de bakens wil verzetten.

Poreuze aerodynamica Lotus Eletre

Say what? In het Engels klinkt dat wel beter:

Unique Lotus ‘porous’ design means air flows through the vehicle for improved aerodynamics, speed, range and overall efficiency.

In plaats van “dom” lucht uit de weg te duwen, kan je er ook voor zorgen dat het als het ware door de auto heen gaat. Zo duikt er lucht onder de rand van de motorkap door en komt er halverwege uit. bij de wielen voor is eenzelfde constructie en bij de D-stijl ook. Hopelijk tref je eens een Lotus Eletre in real life. Dan is de aerodynamica interessant om even te bestuderen.

Geely en Lotus

Mocht je je afvragen waar de nieuwe energie en het budget vandaan komen, dan is daar een eenvoudig antwoord op: uit China. In 2017 verwierf Geely een meerderheidsbelang in Lotus. Daarmee is Lotus een zustermerk van Volvo, Polestar en Lynck&Co.

Ik kan niet in de toekomst kijken, maar Geely is een hele serieuze speler. Het geld is aanwezig, de visie om merken neer te zetten ook, dus wat dat betreft staan de sterren voor Lotus goed.

De Eletre breekt enerzijds met de traditionele waarden van Lotus. Anderzijds belooft het een baanbrekende auto te worden. In ieder geval ziet die er dik uit en vooral de voorkant is lekker gelukt. Een beetje zoals de Urus, maar dan nog leuker.