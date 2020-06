Politie Oss betrapt man voor 12e keer op rijden zonder rijbewijs

Meneer was een beetje hardleers.

Je rijbewijs niet bij je hebben: het kan iedereen wel eens een keer overkomen. Het is zo ongeveer de minst erge overtreding die je kunt begaan. Maar wat als het meer dan een keer gebeurd? Peter R. de Vries weet dat haarfijn uit te leggen: “als iets één keer gebeurd is dat een incident, als het in korte tijd twee keer plaatsvindt is dat heel toevallig, als het drie keer gebeurd is er sprake van een patroon en als het vierde geval vrijwel identiek is dan is dat ronduit verdacht.”

De lokale politie van Oss betrapte een 39-jarige Pool vandaag namelijk het rijden zonder rijbewijs. Dat zou an sich niet zo bijzonder zijn, maar de man bleek een bekende van de politie te zijn. Dit was namelijk al de twaalfde keer in anderhalf jaar tijd. Dan kun je zachtjesaan wel eens een keer spreken van een patroon.

De man kon vanwege deze reden op weinig goodwill meer rekenen van de politie. Zijn auto, een Golf 4, werd in beslag genomen. Dit was niet de eerste keer. De politie meldt namelijk: “we hebben wederom het voertuig van de man afgepakt.” De auto is nu verbeurd verklaard.

Het rijden zonder rijbewijs was niet de enige regel die de man aan zijn laars lapte. De Golf bleek namelijk ook niet verzekerd te zijn. Het resultaat van de speekseltest was evenmin positief. De politie geeft aan dat de man vermoedelijk onder invloed was van verdovende middelen.

De vraag is of de man nu wel zijn lesje heeft geleerd. We zouden er niet vreemd van opkijken als hij een andere auto op de kop tikt en weer vrolijk zonder rijbewijs gaan rijden. De man lijkt tot op heden namelijk niet echt onder de indruk te zijn van het politieoptreden. Het kan trouwens nog gekker: in 2016 werd iemand voor de 39e keer betrapt op het rijden zonder het benodigde roze pasje.