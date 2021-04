Jongeren die rijden zonder rijbewijs neemt toe - Autoblog.nl

Jongeren, of zeg maar gerust kinderen vanaf de leeftijd van 12 jaar, worden vaker betrapt op het rijden zonder rijbewijs.

Kattenkwaad uithalen deden we allemaal toen we jong waren, maar autorijden zonder rijbewijs op zelfs jonge leeftijd is toch niet iets dat ik in mijn hoofd haalde. Het komt echter steeds vaker voor dat jongeren zonder rijbewijs achter het stuur kruipen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

Het nieuwsprogramma sloeg cijfers van het Openbaar Ministerie (OM) erop na. In 2020 werden meer dan 5.000 jongeren op de bon geslingerd voor het rijden zonder rijbewijs. Een stijging van bijna 30 procent in vergelijking met 2019. En dan gaat het niet alleen om jongeren van 17 jaar die nog net geen rijbewijs hebben, maar om tieners in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Bovendien gaat het hier om zowel het rijden op een scooter als het besturen van een auto. Stichting Halt denkt dat het in zo’n driekwart van de gevallen gaat om scooterrijders, het OM maakt zelf geen onderscheid in de cijfers.

Volgens Halt heeft het te maken met verveling. Onder de 17-jarigen die al aan het rijlessen zijn kunnen ook de enorme wachttijden bij het CBR een factor zijn. Desalniettemin is het een ernstig vergrijp. Zeker met een auto is het levensgevaarlijk wanneer een onervaren bestuurder zonder rijbewijs aan het joyriden is. Mogelijk ligt het aantal jongeren die rijden zonder rijbewijs nog veel hoger. Lang niet iedereen wordt betrapt.