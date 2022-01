Dat is gewoon knap. Een man rijdt meer dan 70 jaar ZONDER rijbewijs.

Autorijden is een kunst (volgens de genen die het kunnen). In Nederland is het over het algemeen vrij strak gereguleerd. Er is een theorie-examen met verrassend laag slagingspercentage. De dagen van een paar vraagjes met ja of nee beantwoorden liggen alweer lang achter ons. Ook bij het praktijkexamen wordt alles nauwlettend in de gaten gehouden. Je zou dus kunnen zeggen: iedereen op de weg is een fantastische chauffeur!

Ook in het Verenigd Koninkrijk krijg je je rijbewijs niet bij een paar blikken witte bonen in tomatensaus. In dit geval koos een bestuurder uit Nottingham ervoor om niet zijn rijbewijs te halen, maar gewoon te gaan rijden.

Man rijdt 70 jaar zonder rijbewijs

Nu horen we dit soort verhalen wel vaker. Jeugddelinquenten die rondrijden in een ‘geleende’ auto of mensen die enkele jaren zonder rijbewijs de wegen onveilig maken. Maar in dit geval is het wel erg bizar.

De bewuste man reed namelijk 70 jaar zonder rijbewijs! De bestuurder in dit geval was meer dan 80 jaar oud. Voor het eerst in zijn leven werd hij aangehouden door de politie. De beste man reed in een blauwe New Mini:

Unieke situatie

De ervaren chauffeur gaf aan al sinds zijn twaalfde auto te rijden. Dat is vanaf 1950, dames en heren. In al die jaren heeft hij nog nooit te maken gehad met de politie. Nog nooit is hij aangehouden of raakte hij betrokken bij een ongeval.

De politie van Nottingham (Bulwell, Rise Park and Highbury Vale Police) wil iedereen wel op het hart drukken dat dit een zeer unieke situatie is dat niet snel meer zal voor komen. Tegenwoordig zijn er veel meer camera’s en controles, waardoor de kans dat je zonder papieren kunt rijden bijzonder klein is.

Via: De Telegraaf.

Imagecredit: Dreamworks Pictures.