Snelheidsboetes in België komen met heftige bijlage - Autoblog.nl

Een soortgelijke maatregel als de vieze plaatjes die je bij tabak krijgt: snelheidsboetes in België komen met een onaangename bijlage.

Hardrijders in het verkeer komen nog vaak voor. Dat terwijl de gevolgen van een ongeluk op te hoge snelheid soms niet te overzien zijn. Het gebeurt nog vaak dat er dodelijke slachtoffers zijn te betreuren bij een ongeval waarbij ‘de veroorzaker’ iets hogere getallen op zijn dashboard had staan dan toegestaan. Het zijn heftige verhalen.

Bijlage

De politie in België is iets aan het proberen met die heftige verhalen. Elke brief van een snelheidsboete in België gaat gepaard met een iets minder leuk cadeautje. Snelheidsboetes in België worden namelijk vanaf nu gepaard met een brief van een hardrijder die een dodelijk slachtoffer heeft gemaakt. Zo krijgt de boete een extra lading. Het gaat om anonieme verhalen. Het doet ons een beetje denken aan de vieze plaatjes op verpakkingen van tabak: een harde confrontatie met de potentiële gevolgen van je daad.

Effect

Er is onderzoek gedaan naar de effectiviteit, waarbij blijkt dat enkel een boete voor hardrijden weinig tot geen effect heeft. Universiteit KU Leuven onderzocht dat een brief met rationele argumenten er voor zorgt dat 15 procent van de ontvangers bereid is om hun gedrag aan te passen. Een emotionele boodschap zorgde voor aanpassingsbereidheid van 25 procent van de ondervraagden. Dat heeft geleid tot de maatregel voor de snelheidsboetes in België. Deze is trouwens al in werking gesteld. De kans is dus groot dat deze snelheidsduivel uit België er al eentje op de mat heeft gehad.

Nederland?

In Nederland kom je nog weg met een zakelijke brief van het CJIB, er zijn geen plannen om de methode voor snelheidsboetes in België over te nemen. Zou dat wel moeten of is een flink geldbedrag voor jou genoeg reden om herhaling te voorkomen? (via Nieuwsblad)