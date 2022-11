Politie pakt AMG-hufter die wielrenner bijna van de sokken reed [video]

Dikke vette karma: naar aanleiding van een YouTube-video heeft de politie de bestuurder opgespoord.

Als YouTube ons één ding leert dan is het dat er veel idioten op de wereld rondlopen. En rijden. Daarvoor hoef je niet eens Russische dashcamvideo’s te kijken. Ook dichter bij huis zijn er genoeg hufters in het verkeer. Zo reed vorige zondag een AMG-rijder bijna een wielrenner van de sokken. En dat lag niet aan de wielrenner.

Vaak hebben dergelijke acties geen gevolgen, tenzij er stomtoevallig politie in de buurt is. Deze keer is het echter een ander verhaal. Het voorval is namelijk gefilmd en op YouTube gezet. Op die manier heeft het de aandacht van de politie getrokken.

Voor degenen die de beelden nog niet gezien hebben: bekijk de onderstaande video maar eens, vanaf 11.15. Te zien is hoe een matzwarte Mercedes-AMG C 63 S bewust recht op een wielrenner af lijkt te sturen en op het laatste moment uitwijkt.

De wielrenner krijgt de schrik van zijn leven en moet zelf ook een uitwijkmanoeuvre maken. Als onze lipleeskunsten ons niet in de steek laten mompelt hij: ‘Wat een idioot zeg.’ Wat nog een redelijk milde reactie is. Er zijn moorden gepleegd voor minder.

Dit incident vond plaats in Lekkerkerk en de lokale politie heeft de beelden dus ook onder ogen gekregen. Ze wilden dit niet ongestraft laten en plaatsen daarom een oproep op Facebook om in contact te komen met de wielrenner en getuigen.

Deze oproep heeft het gewenste effect gehad, want de politie heeft de wielrenner en – belangrijker nog – de boosdoener, gevonden. Het betrof een 23-jarige jongeman, die zijn rijbewijs gelijk mocht inleveren. Daar blijft het niet bij, want hij mag zijn actie waarschijnlijk binnenkort gaan uitleggen aan het OM.

Bron: Facebook Politie Basisteam Krimpenerwaard

Video credit: CarSpotterQVS