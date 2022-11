Sky Sports-baas wil het weer goedmaken na boycot Verstappen

Bij Sky zitten ze toch met de boycot in hun maag.

Er was dit seizoen eigenlijk helemaal geen sprake van rivaliteit tussen Hamilton en Verstappen. Toch blijft de strijd van vorig jaar ook dit seizoen nog nasuderren. Zo zijn er Nederlanders die het nog steeds over Silverstone 2021 hebben. En er zijn Britten die nog steeds niet bekomen zijn van het onbeschrijfelijke onrecht dat hen in Abu Dhabi is aangedaan.

Dan hebben we het niet alleen over toetsenbordhelden, maar ook over journalisten die geacht worden professioneel te zijn. Dat gaat Ted Kravitz, de Jack Plooij van Sky Sports, niet zo goed af. Hij heeft het nu nog steeds over Lewis die ‘beroofd’ is. Ook zei hij dat Max niet op een normale manier een kampioenschap kan winnen, alsof het allemaal zijn schuld is.

De algehele toon van Ted Kravitz was tamelijk denigrerend richting Verstappen. Zoals jullie inmiddels weten, was dit voor Max de druppel. Hij wilde de Britten een lesje leren en ging daarom over tot een boycot van Sky Sports. Gelijk heeft ‘ie.

Deze boycot was maar van tijdelijke aard, dus als het goed is staat Verstappen de Britten gewoon weer te woord in Brazilië. Wel zullen de verhoudingen tussen Red Bull en Sky enigszins gespannen zijn, na alles wat er gezegd is.

Bij Sky Sports zitten ze hier toch mee in hun maag, zo blijkt nu. Naar verluidt is de hoogste baas, Billy McGinty, vandaag namelijk hoogstpersoonlijk afgereisd naar Milton Keynes. Dit schrijft de Daily Mail.