Lamborghini Huracan Tecnica – rijtest en video

Zodat we nog langer van de V10 kunnen genieten, trok Lambo hun kleinste model nog één keer strak. Of de Lamborghini Huracan Tecnica de moeite waard is, vinden we uit tijdens de rijtest.

Het roept wel de vraag op hoe vaak je de Huracan een update kan geven? Na de reguliere Huracan volgden Performante, EVO, STO en nu de Tecnica. Je moet de Italianen overigens nageven dat de namen een stuk creatiever zijn dan zoiets als Life Cycle Incentive. Tecnica- dat klinkt toch als magie.

Tecnica is anders

Gelukkig hoef je bij de golfclub, of waar Lamborghini rijders dan ook bij elkaar komen, niet uitgebreid uit te leggen dat dit de nieuwe is. De Tecnica heeft gelukkig ook geen de over-the-top spoilers en striping voor nodig om er uit te springen. Wat dat betreft is de Tecnica het hoogtepunt van Huracan design, de basisvorm was al mooi, de Tecnica maakt het af.

Ondanks dat de basis niet veranderde, is de Huracan Tecnica 6,1 centimeter langer dan de EVO. En profil zou je de Tecnica dus al kunnen spotten, maar grote wijzigingen zijn ook te vinden aan het front en aan de achterzijde. Naast de koplampen zitten luchtinlaten in Y-motief, die we ook al eens zagen bij de elektrische conceptcar Terzo Millennio.

Het achterdek heeft een nieuwe motorafdekking waarbij veel carbon wordt toegepast en een raam die een glorieus uitzicht geeft op de befaamde V10. De achterbumper is meer opengewerkt zodat je de brede achterbanden beter ziet. De twee uitlaten worden omlijst door hexagonale omlijstingen, de redelijk lage spoiler maakt het redesign compleet.

De Tecnica is echt beter

Hoe maak je een bijzonder leuke auto nog beter? Interessant genoeg wist Lamborghini bijzonder veel aerodynamische verbeteringen te realiseren. De Ypsilon vormige luchtinlaten zijn onderdeel van air curtains, waardoor bij de voorwielen een betere aerodynamica wordt gerealiseerd.

De grote frontsplitter verbetert zowel aerodynamica en koeling. Ook de onderzijde werd aangepakt met zogenaamde aero deflectors. Het resultaat: 35% meer downforce op de achteras en een 20% verbeterde stroomlijn ten opzichte van de Huracan EVO. Het grappige is dat er geen afzichtelijke spoilers voor nodig waren, dus naar mijn bescheiden mening is de Tecnica een stuk mooier dan de nogal schreeuwerige STO.

De fabelachtige V10

Hybrides, turbo’s, turbo-hybrides. Niets is meer te dol voor supercar bouwers, maar Lamborghini houdt hardnekkig aan het atmosferische blok. De helden.

Niks geen turbo’s, dus maar good old slagvolume gekoppeld aan toeren. Veel toeren. De V10 mag 8.500 toeren per minuut draaien. Dat is veel meer dan je oren in eerste instantie denken dat goed is, maar de toerenteller is onverbiddelijk. Haal hem nog maar even verder door.

De 5.2 grote V10 haalt net als de STO een vermogen van 640 pk bij 8.000 tpm. Het maximale koppel van 560 Nm wordt bij 6.500 toeren per minuut gehaald. Om echt tempo te maken moet je dus ook lekker door halen in de versnellingen. De Huracan Tecnica sprint in 3,2 secondes vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur in 3.5 seconden, 0-200 duurt 9,1 tellen. De topsnelheid is 325 km/u.

Pas ik er in?

Volgens de laatste officiële meting ben 1,93m en daarmee paste ik niet echt in een Huracan EVO Spyder tijdens de rijtest. Gelukkig zijn de meeste coupés iets ruimer (de grappen over hoofdruimte laat ik even voor wat het is). En er was nog meer goed nieuws. Ik weet dat jullie er wakker van hebben gelegen, maar dat was dus allemaal onnodig. Twee dagen Lamborghini Huracan Technica rijden tijdens de rijtest werd helemaal niet zo’n martelgang. Het verschil: de stoelen. Het zijn handbediende stoelen en het gebeurt vaker dat die net even lager kunnen of verder naar achteren. De centimeters die het scheelt, maken het verschil. Riant is de zitpositie nog steeds niet, maar er valt nu mee te leven.

De rest van het interieur is min of meer ongewijzigd overgenomen. Gebleven zijn de mooie materialen en de coole rij knoppen op de middenconsole. Om de Huracan Tecnica te starten zal je net als bij de vuurknop van een straaljager, eerst een beveiliging weg moeten klappen. Het zijn gimmicks, maar het is exact wat je wilt in een auto als de Huracan. Dit is speelgoed voor volwassenen, dus dan kunnen we er ook maar beter voor zorgen dat het een beetje leuk is.

Leuk, betekent niet altijd handig, dat dan weer niet. Zo maakt de knipperlicht bediening op het stuur het een breinbreker om richting aan te geven bij het verlaten van een rotonde. Volume aanpassen van de radio: doe dat maar op een rustig stuk weg, want dat moet via een aantal stappen met het touchscreen. En vast ook wel via de spraakbediening, maar ik ben inmiddels te oud om dat zo ontzettend handig te vinden.

Het infotaiment met 8.4” HMI capacitief touchscreen heeft dan wel weer Apple Carplay en Android Auto. En zolang je het volume niet wilt aanpassen, werkt het best prima. Toch hadden ze hier best een systeem uit het rek bij Audi mogen trekken.

RWD, vierwielsturing, torque vectoring

Een krachtige, atmosferische V10 die alles loslaat op de achterwielen. Het zou niet speels mogen zijn, maar alle updates geven de Tecnica heerlijk veel feedback. In Sport en Corsa laat de ESC-software wat speelruimte om te glijden, in Strada wordt de boel veel strakker getemd.

De Tecnica krijgt de goodies van de STO mee, dus er is achterwielbesturing en Torque Vectoring. Het hele pakket werkt mee om een supercar op de straat te zetten, waarmee het oprecht leuk (hard) rijden is. De besturing en het onderstel praten goed tegen je, dus tegen of over de grens heen rijden is makkelijker dan je wellicht verwacht. Met het ESP volledig uit, transformeert de Huracan Tecnica in een driftmachine.

Een puntje van kritiek betreffen de keramische remmen die erg abrupt aangrijpen. Zeker als je regelmatig van auto wisselt, zal je de eerste uren moeten wennen aan het remgevoel. Het lijken daarmee erg oldskool keramische remmen, wellicht zijn ze dat ook.

Ook jammer is dat je mag kiezen tussen een (relatief) tamme stand met de uitlaatkleppen gedeeltelijk dicht of de ruigere standen waarbij direct ook het ESP gedeeltelijk wordt uitgezet. Een configureerbare Drivemode is er helaas niet.

Conclusie

De V10, iets meer ruimte in het interieur (of eigenlijk betere stoelen), alle technische updates. Er is veel om van te houden in de Lamborghini Huracan Tecnica. Naar verluidt blijft Lamborghini tot in de zomer van 2024 de Huracan met V10 bouwen. De concurrentie met turbomotoren of met hybrides is sneller, maar of ze leuker zijn dan de Huracan Tecnica….