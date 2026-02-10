Politie pakt Volvo die al 16 (!) jaar zonder apk reed

Deze vrekkige Volvo-rijder betaalde ook geen wegenbelasting of verzekering.

Volvo’s zijn – of in ieder geval waren – oerdegelijke auto’s waar je zonder problemen een paar ton op de klok kunt zetten. En apk? Dat is eigenlijk nergens voor nodig. Althans, zo dacht een zekere Volvo S60-rijder erover.

Apk 16 jaar verlopen

De beste man werd gisteren door de politie staande gehouden in het Limburgse Weert. Tot hun stomme verbazing was de apk al sinds 2010 verlopen. Verder was de Volvo onverzekerd en niet tenaamgesteld. De eigenaar betaalde dus ook geen wegenbelasting.

Het opmerkelijke aan dit verhaal is vooral dat de eigenaar 16 jaar lang niet gepakt is. Daar heeft de politie wel een excuus voor: de man woonde in België en reed maar af en toe een kort stukje in Nederland. Hij betaalde dus ook nog eens heel weinig voor de brandstof…

Auto in beslag genomen

De Volvo-rijder heeft het lang volgehouden, maar nu is het spelletje toch echt klaar. De politie heeft zijn S60 in beslag genomen. Al is dat geen enorme ramp. De man heeft ongetwijfeld veel meer ‘bespaard’ aan wegenbelasting en verzekering dan de huidige dagwaarde van deze S60.

De verkeerspolitie van Limburg laat overigens weten dat ze de veelplegers intensiever in de gaten gaan houden. “Door onze informatiepositie te versterken en nauwer samen te werken met basisteams, wijkagenten én burgers, wordt de kans voor verkeersveelplegers om ‘onder de radar’ te blijven steeds kleiner,” aldus de politie.

Dat deze Volvo-rijder nu betrapt is, komt volgens hen ook door deze nieuwe aanpak. Limburgse veelplegers kunnen hun borst dus natmaken.

Via: Verkeerspolitie Limburg