”Touchscreens horen niet in auto’s”, zegt de ontwerper van Ferrari-touchscreens

Jony Ive, de ontwerper van de iPhone, heeft een afkeer tegen aanraakschermen in auto’s, maar niet de zijne.

Touchscreens behoren tot het dagelijks leven. We friemelen dagelijks urenlang op onze smartphones en moeten dat ook steeds vaker met frisse tegenzin doen in onze auto’s. De opmars van het aanraakscherm in het auto-interieur wordt dan ook steeds vaker gezien als vervelend en overbodig. We willen meer fysieke knoppen, zodat we niet de hele tijd door menuutjes hoeven te scrollen. Dat doen we al genoeg op telefoons.

iPhone-ontwerper trekt handen van touchscreens in auto’s

En daar is touchscreenontwerper Jony Ive, ondermeer bekend van de allereerste iPhone, het uitvoerig mee eens. De man die voor een groot deel verantwoordelijk is voor onze schermverslavingen zegt in een gesprek met het Britse AutoCar dat hij zelf een afkeer heeft tegen aanraakschermpjes in autocabines.

“Ik zou nooit touch in een auto gebruikt hebben voor de hoofdbediening. Het is iets waar ik niet van durf te dromen, omdat het vereist dat je te lang je aandacht van de weg moet houden. Het is simpelweg de verkeerde technologie voor de hoofdinterface”, aldus Ive.

Hij stuurt in het gesprek vooral naar de groter wordende schermen. Volgens hem was dit een gevolg van de ene fabrikant die aan de andere wilde tonen dat hij een nog grotere had. Iets wat, zoals nu al steeds vaker gezien wordt, blijkbaar te ver kan gaan.

Toch een touchscreen in de Ferrari Luce EV

Toch heeft Ive, met al zijn aversie tegen touchscreens, er voor gekozen om een redelijk groot aanraakscherm in het interieur van de aankomende, volledig elektrische Ferrari Luce te plaatsen. Waarom hij het wel mag en anderen niet ligt volgens de iPhone-ontwerper aan de manier waarop hij het gebruik van het scherm aanvliegt.

“We gebruiken het op een doordachte manier en de belangrijkste interacties gebeuren nog steeds via knoppen. Elke knop voelt anders, zodat je niet hoeft te kijken. Veel van wat we gedaan hebben was zodat je het intuïtief en veilig kunt gebruiken”, legt hij uit.

Kortom, het aanraakscherm in de Ferrari Luce EV is vooral voor het aansturen van secundaire benodigdheden. De rest gaat via de knoppen op het stuur en schakelaars onder het scherm. Of dat in de praktijk ook zo ‘intuïtief’ uitpakt als Ive claimt? Daar komen we hopelijk later dit jaar achter als Ferrari de auto officieel presenteert.