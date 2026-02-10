Autoblog.nl

Video: Pick-up versus vrachtauto in stevige verkeersruzie

Reageer

Een bizarre verkeersruzie op de snelweg

Dat je zo’n harde ruzie hebt dat schade niet meer uitmaakt. Te bizar voor woorden.

