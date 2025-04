9 jaar oude Volvo S90 mag er weer tegenaan met facelift!

Naast de nieuwe ES90 blijft ook de S90 nog bestaan.

Volvo heeft gekozen voor een strategie waarbij ze oude en nieuwe modellen naast elkaar blijven leveren. Er is dus een gloednieuwe elektrische EX90, maar de XC90 mag ook nog even door. Volvo doet nu hetzelfde met de ES90 en de S90.

De S90 is alweer 9 jaar op de markt, maar krijgt nu een facelift om de levensduur op te rekken. Deze facelift is verder geen verrassing: de neus is vrijwel exact hetzelfde als die van de vernieuwde XC90. We zien dus de nieuwe grille met diagonale lijnen en koplampen die aan de grille vastzitten. De S90 heeft nu niet alleen Thor’s hamer in de koplampen, maar ook in de achterlichten.

Qua aandrijflijnen is er de keuze uit een plug-in hybrid en een mild hybrid. Volvo spreekt van een elektrische range van 80 kilometer voor de PHEV, wat gek genoeg 9 kilometer mínder is dan het huidige model. Verdere specificaties worden niet genoemd, maar die zijn waarschijnlijk gewoon hetzelfde als de huidige S90.

Het interieur herbergt ook weinig verrassingen. Dit is ook vrijwel identiek aan de XC90. Midden op een dashboard prijkt een groter 11,2 inch scherm, waar het dashboard duidelijk niet op ontworpen is.

De vernieuwde Volvo S90 wordt deze zomer eerst in China gelanceerd en daarna in “geselecteerde andere markten”. Het lijkt er dus op dat de S90 na de facelift niet meer overal geleverd gaat worden. Daarom is het ook nog even afwachten of ‘ie wel naar Nederland komt. De auto werd hier maar mondjesmaat verkocht dus het zou zomaar kunnen van niet.