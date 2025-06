Volvo 240 is eindelijk ingehaald als bestverkochte Volvo ooit

Het heeft even geduurd, maar Volvo heeft een nieuwe bestseller aller tijden.

Volvo verkoopt de laatste jaren beter dan ooit. In 2024 verkochten ze een recordaantal auto’s: 708.716 stuks. Toch was de bestverkochte Volvo aller tijden nog steeds een oud model, namelijk de Volvo 240. Daar zijn er in totaal 2.685.171 van gebouwd.

De Volvo 240 was niet alleen erg populair, maar is ook ontzettend lang gebouwd. Het een was natuurlijk het gevolg van het ander. De eerste exemplaren rolden in 1974 van de band en pas in 1993 viel het doek voor dit model. De 700-serie – die in 1982 werd gelanceerd – was eigenlijk bedoeld als opvolger, maar uiteindelijk bleef de 240 gewoon in productie.

De 240 is nu dan eindelijk ingehaald, en wel door de Volvo XC60. Daar zijn er nu meer dan 2,7 miljoen van verkocht. De XC60 heeft er 17 jaar over gedaan om dit aantal te bereiken, want dit model zag in 2008 het levenslicht. De 240 was 19 jaar in productie en deed er dus langer over. Die auto bleef echter grotendeels ongewijzigd, terwijl de XC60 twee generaties nodig had.

Verder valt er nog wel iets af te dingen op deze mededeling van Volvo. Naast de 240 was er ook nog de 260, wat eigenlijk dezelfde auto was met andere motoren. Als je deze samenneemt onder de noemer 200-serie is dit nog steeds de bestverkochte Volvo aller tijden.

Het lijstje met bestverkochte Volvo’s in Nederland ziet er overigens heel anders uit. De 240 en de XC60 staan niet eens in de top 5. De grootste bestsellers in ons land zijn de 340, de 440 en de V70. De XC60 zien we terug op plek 8 en de 240 pas op plek 12. Het grote succes van deze auto was dus niet aan ons te danken.