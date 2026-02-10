Dit is dé oplossing voor een kleine actieradius in de winter!

De grootste stroomvreter in de kou wordt aangepakt.

In de ideale wereld van velen rijden we met z’n alle in elektrische auto’s. Geen uitzonderingen, allemaal aan de stekker. Helaas voor hen zijn er nog steeds een aantal struikelpunten voor EV’s. Denk aan een te kleine laadinfrastructuur, maar ook schommelende actieradiussen.

Er zijn zoveel factoren die invloed hebben op de range dat je er gek van zou worden. Je wilt zoveel mogelijk in de stad rijden en zo min mogelijk op de snelweg. Maar als je aan de andere kant van het land moet zijn, pak je toch liever de A-wegen. Daarnaast mag het niet te warm zijn, maar ook zeker niet te koud.

Bij koud weer is de verwarming de grootste energieslurper van de EV. Onderzoekers hebben zelfs achterhaald dat het relatief meer stroom vraagt in de winter dan de elektriciteit die naar de aandrijflijn gaat tijdens een snelwegrit. Gelukkig is er een oplossing op komst.

Warmte terug winnen met Mahle

De oplossing heet HeatX Range+. Het systeem werkt eigenlijk best wel simpel. De HeatX Range+ haalt warmte terug uit de lucht die normaal gesproken uit het interieur wordt afgevoerd. Die warme afvoerlucht stroomt langs de verdamper van de airco, waar de warmte wordt overgedragen aan het koudemiddel. Dat koudemiddel geeft de opgeslagen energie vervolgens weer af aan de verse buitenlucht die de cabine in gaat.

Het resultaat: de binnenkomende frisse lucht wordt al voorverwarmd voordat het interieur in wordt geblazen. Daardoor hoeft het verwarmingssysteem minder hard te werken, vooral bij winterse temperaturen. Soms zijn de beste ideeën niet eens zo ingewikkeld zoals je ziet.

Hoeveel extra actieradius?

Volgens Mahle verlaagt de innovatie, het energieverbruik van de klimaatregeling met 20 procent. Uit tests met een gemiddelde elektrische middenklasser bij -7 graden buiten en 20 graden binnentemperatuur bleek dat de actieradius met bijna tien kilometer toenam. Nog geen extra actieradius waar je een elektrische auto van gaat rijden, maar het begin is er.

Niet alleen extra rijbereik

De makers zeggen dat het systeem niet alleen energiewinst oplevert, maar ook een betere luchtkwaliteit in de auto. Omdat er continu zuurstofrijke buitenlucht wordt aangevoerd, blijft de lucht frisser en neemt de kans op beslagen ruiten af. Belangrijk detail: het systeem heeft geen negatieve invloed op de luchtstroom of het geluidsniveau van de airconditioning.

Ook prettig voor automerken: het nieuwe product is modulair opgebouwd en zou relatief eenvoudig en goedkoop in bestaande modellen kunnen komen. Het systeem is ontwikkeld voor het huidige koudemiddel R1234yf, maar kan met kleine aanpassingen ook werken met andere koelmiddelen.

Door slimmer om te gaan met warmte die er toch al is, wordt het rijbereik vergroot zonder grotere accu’s of ingrijpende technische aanpassingen. Op die manier zullen de EV’s in de wintertests ook een stuk beter uit de bus komen verwacht ik.