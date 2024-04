Politie plukt 3 Serie met 900 pk van de weg in Brabant

De politie kon dit tuningproject niet waarderen…

Vrouwen hebben er over het algemeen wat minder last van, maar mannen hebben hobby’s die nog wel eens uit de hand kunnen lopen. Dit resulteert dan bijvoorbeeld in een veel te grote verzameling. Of een 3 Serie die getuned is tot 900 pk.

Een 900 pk sterke 3 Serie, dat is natuurlijk een heel interessant project. Dat vond de politie ook, want zij hebben deze BMW gisteren van de weg gehaald in het Brabantse Oud-Gastel. De aandacht van de politie werd getrokken door het feit dat er een enorme uitlaat uit de motorkap stak.

Je kunt je voorstellen dat zo’n uitlaat geen bescheiden geluid produceert. De politie heeft daarom een geluidsmeting uitgevoerd. De uitslag was 120 decibel, waar de toegestane limiet 88 decibel is. De eigenaar was dus de klos.

Het geluid was niet het enige probleem: de plaats van de uitlaat kon ook niet op goedkeuring van de politie rekenen. Niet omdat het lelijk is, maar wel omdat het de voetgangersveiligheid niet goede komt. De auto reed daarnaast op semi-slicks, die ook niet aan de eisen voldeden.

Helaas hebben we geen foto’s waar de auto in zijn geheel op staat, maar we zien genoeg om een E90 3 Serie te herkennen. De politie gunt ons wel een kijkje onder de motorkap én ze vermelden dat de auto (volgens de eigenaar) 900 pk heeft. Met die informatie moeten we het doen.

Wat zijn de consequenties voor de eigenaar? De politie heeft een proces verbaal opgemaakt en de auto een WOK-status gegeven. De 3 Serie zal dus opnieuw gekeurd moeten worden. En dat betekent dat de eigenaar het uitlaattraject toch iets langer zal moeten maken, wil hij zich nog op de openbare weg kunnen vertonen.

