Nóg meer prijsverlagingen voor Tesla in Nederland

Tesla strooit deze week met prijsverlagingen.

Tesla houdt ons lekker aan het werk deze maand. Zo werd gisteravond het doek getrokken van de gloednieuwe Model 3 Performance. Intussen is het niet allemaal rozengeur en maneschijn bij Tesla. Om meer auto’s te slijten verlaagde Tesla deze week al de prijzen van de Model 3. Nu volgen er nog meer prijsverlagingen.

Het is nu de beurt aan de Model S en Model X. Die kunnen een prijsverlaging eigenlijk veel beter gebruiken dan een Model 3. Dat was al een hele goede deal, maar zo’n Model S of X is toch best prijzig. Ze verkochten ook maar zeer mondjesmaat: vorig jaar zijn er 296 Model S-en verkocht in Nederland en 284 Model X-en.

De Model S en X krijgen dezelfde korting als de Model 3, namelijk €2.000. Verhoudingsgewijs is dat dus minder, maar je kunt toch €2.000 in je zak houden. De Model S staat nu voor €93.990 in de configurator en de Model X voor €100.990.

Om te kijken wat voor invloed dit heeft op de concurrentiepositie pakken we even de rivalen van de Model S erbij. Recent heeft de Model S er een nieuwe concurrent bijgekregen in de vorm van de i5. Daarnaast is er natuurlijk de Mercedes EQE en de nieuwe instapversie van de Lucid Air is ook zeker een concurrent.

Mercedes EQE 300 (245 pk, 606 km): €69.928

BMW i5 xDrive40 (394 pk, 538 km): €80.227

Lucid Air Pure (442 pk, 747 km range): €88.000

Tesla Model S (680 pk, 634 km range): €93.990

Zoals je ziet is de Model S nog steeds behoorlijk prijzig, ondanks de prijsverlaging. Weliswaar heeft de Model S een unieke combinatie van range en performance, maar kom je nu echt zoveel te kort in een i5 met bijna 400 pk…? Daarnaast moet de Model S het qua range afleggen tegen de goedkopere Lucid Air. We betwijfelen dus of de verkopen van de Model S (en X) nu een enorme boost gaan krijgen.