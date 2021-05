Politie plukt boot van de snelweg, bestuurder had drugs op - Autoblog.nl

De politie zal raar opgekeken hebben toen ze een boot op de snelweg tegenkwamen, maar de bestuurder van deze vreemd bepakte Peugeot 206 CC liet het daar niet bij.

Het leven van een politieagent zit soms vol met verrassingen. Waarschijnlijk heeft elke agent wel een bizar verhaal van iets wat tijdens het werk is gebeurd. Een tafereel dat zich gisteren afspeelde is er eentje voor de vertelronde van twee agenten uit Sneek.

Rijdende boot

Ergens getuigt het van gevoel voor humor: iemand heeft geprobeerd met een boot de snelweg op te gaan. Het is een creatieve oplossing voor een simpel probleem: dat kleine kofferbakje van een Peugeot 206 CC is niet groot genoeg voor het volledige dak van een boot – inclusief voorruit en zijruiten. Omdat het toch bijna een auto-onderdeel is, diende het bootonderdeel als een soort tweede dak voor de 206.

Niet de bedoeling

De agenten kwamen de boot, eh, auto tegemoet op de snelweg A6 ter hoogte van Joure en het viel gelijk op: je loopt toch een boot tegen het lijf op de snelweg. Het is niet gekomen tot een heftige achtervolging trouwens, ze troffen de auto namelijk langs de weg aan op de afslag Sint-Nicolaasga. Dit omdat de bestuurder de spanbanden aan het herstructureren was. Nu zal je misschien denken dat het niet illegaal is om iets op je dak te bevestigen, als je maar naar buiten kunt kijken. Dan kom je bedrogen uit, want het onderdeel zo vastzetten wordt gezien als ‘niet deugdelijk’. Bovendien heb je te maken met uitstekende scherpe delen en ook al kun je nog naar buiten kijken: niet voldoende om een bon te voorkomen.

Nog verder

Dat zijn dus al drie bonnen en ook drie redenen waarom je niet met een boot op de snelweg moet gaan, maar het feestje gaat nog even verder. Ergens zou je zeggen dat je enkel tot dit soort creatieve uitspattingen komt onder invloed van drugs en dan zou je gewoon volkomen gelijk hebben. De man had wat THC in zijn bloed zitten. Ook het rijbewijs leek niet helemaal in orde te zijn volgens de agenten en die is dan ook door de Marechaussee bestempeld als helemaal vals. Een ondeugdelijke lading, drugs op en een vals rijbewijs. Het beste maken van de omstandigheden, al raden wij aan om de volgende keer gewoon een busje te huren. (via Leeuwarder Courant, foto via Politie Sneek)