Man met scooter op snelweg Amsterdam, politie grijpt in

De bestuurder van deze scooter moet misschien het theoriegedeelte nog eens overdoen. Of in elk geval de regels goed doorlezen. De politie kwam vanmorgen stomverbaasd een scooter tegen op de A10 bij Amsterdam vanmorgen naar aanleiding van een melding. En nee, het was geen motorscooter.

Het ging hier om een doodgewone scooter die een maximumsnelheid van 45 km/u mag rijden. Dan heb je in principe met zo’n scooter op de snelweg niet veel te zoeken. Sterker nog, het is levensgevaarlijk zo ’s ochtends in het donker. De agenten zagen de scooter rijden ter hoogte van Amsterdam-Zuid, op een gedeelte waar 100 km/u is toegestaan. Onder politiebegeleiding nam de scooter de afslag bij Amstelveen.

Even verderop werd de scooter aan de kant gezet. De bestuurder verklaarde dat dit zijn eerste ritje was op zijn nieuwe scooter en dat hij naar zijn werk moest. Allemaal leuk en aardig, maar dan is het nog zo dat deze tweewieler niet thuishoort op de snelweg. Het is niet bekend wat de consequenties zijn van deze actie. Of bijvoorbeeld de man een boete heeft gehad of niet. De agenten hebben een filmpje van de wonderbaarlijke actie gemaakt:

