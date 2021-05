Patent geeft details over aankomende hete Lexus modellen - Autoblog.nl

Het label F van Lexus lijkt weer op volle toeren te gaan draaien, met een nieuwe V8 motor die daarin een hoofdrol krijgt.

Toyota en hun luxemerk Lexus hebben overal zo hun maniertjes voor. Toch lijkt Lexus vaak te kijken naar wat de gevestigde orde qua luxemerk doet. Wat die vooral deden zo rond 2006-2008: erg dikke motoren in auto’s leggen.

F

Het zorgde voor de eerste Lexus met het sportieve label ‘F’: de IS F. Daarna kwam de Lexus LFA als dikke imagebuilder en volgden nog een F-versie van de RC en GS. Bij elk van deze modellen speelde dezelfde motor een rol: een vijf liter grote ongeblazen V8. Natuurlijk met andere specs per auto, maar dit blok bleef en blijft een rol spelen in de lineup van Lexus.

500

Toch is het aanbod der F modellen van Lexus leeg aan het raken. De RC F leeft nog maar de GS F is met pensioen en de IS F is er sinds de tweede generatie (XE20) niet meer geweest. Wel vinden we de V8 nog in de modellen die met ‘500’ aangeduid worden, dus de LS500, LC500 en de toch bijna F-achtige IS500 (XE40). Vooral bij die laatste voelt het alsof het F-label weer terug is.

Terugkeer

Toch heet deze dus geen IS F en ook een LS F en LC F blijven ons bespaard. Over die laatste gaan al een tijdje geruchten. Het zou gaan om ‘een gloednieuwe motor’ met twee turbo’s, maar de acht cilinders leken bevestigd. Er duikt nu een patent op van Toyota waarmee het plaatje klopt, en we wat nieuwe details krijgen.

Kleiner maar groter

Voor wie kracht liever uit dikke volumes ziet komen begint de nieuwe Lexus F motor met slecht nieuws. Het gaat namelijk om een vier liter grote V8. Het schijnt dat de woorden ‘turbo’ en ‘supercharger’ allebei worden gebruikt, al laten de tekeningen vooral turbo’s zien. Deze zijn zoals we vaker zien geplaatst in ‘hot-V’ configuratie, wat inhoudt dat de turbo’s tussen de cilinderbanken geplaatst zijn. Dat zorgt voor het meest efficiënte gebruik van de turbo’s. Ook zou het potentieel gaan om een samenstelling van twee 2.0 vier-in-lijn motoren van Toyota. Dit alles komt wel het aantal pk ten goede: het zou gaan om ‘meer dan 600 pk’. Er wordt gesproken van de motor in drie potentiële Lexus F modellen en dat zijn inderdaad de IS F, LS F en LC F.

Afwachten

Wat het doel precies wordt van de motor, is nog niet bekend. Het feit dat de Lexus F modellen voor deze motor überhaupt genoemd worden heeft te maken met de plannen voor de LC, maar hij kan ook net zo goed in een Land Cruiser of Tundra eindigen. Time will tell… (via GR86.org)