Politie plukt massaal Oost-Europese bendes van de weg

Geen half werk!

Bij politieacties zijn meer dan vijftig leden van zogeheten rondtrekkende bendes uit Oost-Europa opgepakt. Afgelopen week werd extra op dergelijke bendeleden gelet en zoals blijkt was de actie niet zonder succes. De politie werkte bovendien samen met Marechaussee, de Belastingdienst, de IND en Europol.

Maar liefst vijftig auto’s werden in beslag genomen, net als een zwikkie gestolen spullen. Voor het onderscheppen van de auto’s werden kentekenscanners gebruikt. Verdachte auto’s werden even later van de weg geplukt. Het gaat hierbij vooral om auto’s die op naam van een zogeheten katvanger worden gezet: iemand die tegen betaling de (justitiële) klappen vangt als het misgaat.

Volgens de politie hebben de bendes het organisatorisch prima voor elkaar. Zo zijn er verschillende groepen met elk een eigen taak. De ene groep jat spullen, de volgende vervoert deze en weer een andere groep verkoopt de boel. Het gaat voornamelijk om bendes uit het Oostblok, oftewel Albanië, Bulgarije, Litouwen, Polen en Roemenië.

Fotocredit: @jasbelle via Autojunk