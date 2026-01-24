Donkervoort P24 RS: extremer dan ooit, nu met V6!

De Donkervoort P24 RS is los!

De onthulling van de F22 lig nog vers in het geheugen, maar Donkervoort is alweer klaar voor het volgende model. Ze trekken vandaag het doek van de P24 RS. Deze lijkt veel op de F22, maar vergis je niet: er is heel veel anders.

Van vijf cilinders naar zes

Het grootste nieuws is de motor. Zoals bekend is het over en uit voor de bekende Audi-vijfcilinder. Je zou misschien denken dat Donkervoort gaat downsizen. Een viercilinder is ook gewoon een logische keuze voor een lichtgewicht auto. Maar nee: de opvolger van de vijfcilinder is een V6!

Deze keer heeft Donkervoort geen leentjebuur gespeeld bij Audi, maar bij Ford. De basis wordt gevormd door de 3,5 liter EcoBoost V6, die onder meer in de F-150 te vinden is, maar óók in de Ford GT. Het is dus niet de eerste keer dat deze V6 wordt toegepast in een sportwagen.

Nederlandse turbo’s

We spreken heel bewust over ‘de basis’, want Donkervoort heeft heel veel aangepast aan het blok. Zo is de V6 voorzien van 3D-geprinte uitlaatspruitstukken, CFRP inlaatspruitstukken, 3D-geprinte intercoolers en dry sump-smering. Bovendien zijn er compleet nieuwe turbo’s, die specifiek voor deze auto ontwikkeld zijn door het Nederlandse Van der Lee. Donkervoort noemt de P24 RS daarom “de meest Nederlandse supercar ooit”.

Het resultaat? 600 pk en 800 Nm aan koppel. Daarmee heeft de auto een waanzinnige pk-gewichtsverhouding, want het gewicht bedraagt slechts 780 kg. Dat komt neer op 769 pk per ton. Op sommige momenten is dat misschien zelfs te veel van het goede. Daarom introduceert Donkervoort het concept ‘Power to Choose’. Dit houdt in dat je via een knop kunt kiezen tussen 400, 500 of 600 pk. Misschien is het verstandig om te beginnen met 400 pk, zodat je niet meteen je peperdure carbon splitter kapotrijdt op de eerste de beste boom.

Uiteraard zijn de prestaties ook bijzonder imposant. De Donkervoort P24 RS kan in mínder dan 2,4 seconden van 0 naar 100 km/u sprinten. Dit is dus een conservatieve schatting. In 7,3 seconden zit je vanuit stilstand op 200 km/u en de topsnelheid bedraagt 300 km/u.

Hartstikke leuk, maar dat kan een Tesla tegenwoordig ook. Waar de Donkervoort echt in uitblinkt is de pure rijbeleving. Zo heeft de P24 RS heeft standaard géén stuurbekrachtiging of tractiecontrole. En natuurlijk mag je ook zelf schakelen, via een handgeschakelde vijfbak. Die kan je eventueel wel helpen met rev matching, maar die functie kun je ook uitzetten.

Heftig spoilerwerk

De carrosserie is duidelijk een evolutie van de F22, maar wat opvalt is het heftige spoilerwerk aan de voor- en achterkant. Deze componenten zijn gemaakt van Donkervoort’s gepatenteerde Ex-Core carbon fiber. Dit zorgt voor 90 kg extra downforce bij 250 km/u, zonder dat je inlevert aan topsnelheid.

Mocht je die vleugels en vinnen niet zo mooi vinden: niet getreurd. Ten eerste is de Aero Kit optioneel en ten tweede is deze verwijderbaar. Je hebt er toch weinig aan op de openbare weg, dus dan kun je de Aero Kit gewoon achterwege laten. Al kunnen mensen dan wat minder goed zien dat je de nieuwste Donkervoort hebt.

Nog een bijzonder detail zijn de koplampen. Dat zijn NIET de lampen die je bovenop de neus ziet, dat is de dagrijverlichting. De daadwerkelijke koplampen zitten lager en klappen alleen uit als ze nodig zijn. Dat lees je goed: de P24 RS heeft heuse klapkoplampen. Alleen klappen ze niet naar boven uit, maar zijwaarts. Deze bijzonder constructie is bedacht om de aerodynamica te verbeteren.

Interieur

Je moet natuurlijk geen ruime auto verwachten, maar als Nederlandse fabrikant heeft Donkervoort wel rekening gehouden met lange mensen. Mensen tot 2,05 zouden gewoon moeten passen. En als je langer bent kun je altijd nog het targadak verwijderen. De P24 RS heeft ook verrassend veel bagageruimte, namelijk 298 liter. Daarnaast is er een opbergruimte in de middenarmsteun. Kortom: een hartstikke praktische auto, die P24 RS.

Het interieur is verder grotendeels gelijk aan dat van de F22. Dat betekent: een minimalistisch dasboard, maar dan op de ouderwetse manier. Dus gewoon met knoppen voor alle functies. Een centraal scherm is er niet eens, je kunt alleen optioneel een houder krijgen voor een iPad Mini.

Prijs

Van de Donkervoort P24 RS worden iets meer exemplaren gebouwd dan van de F22. Die was in eerste instantie gelimiteerd op 75 exemplaren, maar uiteindelijk zijn er 100 gebouwd. Van de P24 RS worden er nu 150 gebouwd.

De P24 RS is dus minder zeldzaam, maar dat betekent niet dat ‘ie goedkoper is. De vanafprijs bedraagt €298.500, exclusief belastingen. Op Nederlands kenteken zul je dus al snel boven de 4 ton uitkomen. Als je interesse hebt: hij is nog niet uitverkocht. De eerste 50 exemplaren zijn al vergeven, maar je moet waarschijnlijk niet te lang wachten.