Tesla buitenspiegels massaal gejat in Amsterdam - Autoblog.nl

Bezitters van een Tesla Model S, Model 3 én Model X moeten vrezen voor hun buitenspiegels. Ze zijn in trek bij het dievengilde.

Een complete auto jatten is opzichtig en kan soms een behoorlijk gedoe zijn. Veel autodieven houden zich dan ook bezig met specifieke handelingen. Op bestelling onderdelen jatten van auto’s bijvoorbeeld. Soms brengt dit gekke trends met zich mee.

Zo werd een tijdje geleden duidelijk dat katalysatoren van met name Toyota hybride modellen hot zijn onder boeven. Er is nu een nieuwe trend gaande en deze lijkt zich voornamelijk in Amsterdam af te spelen. Namelijk het stelen van Tesla buitenspiegels.

AT5 maakte een reportage over het voorval, want het is inmiddels een serieus probleem in de hoodfstad. Alleen al afgelopen weekend ontving de politie 20 meldingen van gestolen Tesla buitenspiegels. Tenminste één Model 3-rijder heeft al vijf (!) keer meegemaakt dat dieven het op zijn Tesla hadden gemunt. In drie gevallen ging het om diefstal van een laadkabel en in twee gevallen om de spiegel.

Tesla buitenspiegels diefstal

Het voordeel van een Tesla is dat de auto met Sentry Mode de situatie rondom de auto kan filmen. Ondanks de camera’s op de elektrische auto heeft de politie nog geen verdachten kunnen aanhouden. In onder andere Amsterdam-West is een buurt-app opgericht om videobeelden met elkaar uit te wisselen. De politie tast nog in het duister wie of wat verantwoordelijk zijn voor deze diefstallen.

Fotocredit: Politie Amsterdam Overtoomse Sluis via Facebook