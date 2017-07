Roemeense circusboeven gearresteerd op de Veluwe

Een mooi succes voor de politie.

Enige tijd geleden schreven we al eens over Roemeense bendes die rijdende vrachtwagens ontdoen van hun lading. Het geboefte rijdt simpelweg vlak achter de trucks aan waarna de deuren worden geopend en de buit wordt meegenomen. Ballsy, maar effectief.

Nu is echter zo’n bende aangehouden op een Veluws vakantiepark. De club had voor maar liefst een half miljoen euro aan telefoons binnen liggen. Ook waren de mannen in het bezit van een auto die speciaal was geprepareerd voor het doen van dergelijke overvallen. Men verdenkt de bende ervan in totaal 17 keer te hebben huisgehouden. Daarvan zou Nederland vijf keer aan de beurt zijn geweest, zo schrijft Telegraaf.

Deze groep laat een auto voor het doelwit, een vrachtwagen met kostbare lading zoals telefoons, rijden. Die auto mindert vaart, waardoor de truck ook zal moeten afremmen. Vervolgens komt een andere auto vlak achter de vrachtwagen rijden. Daaruit klimt iemand die vastzit met een tuigje over de motorkap naar richting de vrachtwagen, opent de deuren en neemt de lading mee.

Tot slot wordt de buit middels het dakraam van de achterste auto naar binnen gebracht en de vrachtwagenchauffeur heeft vaak niks in de gaten.