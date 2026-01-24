Video: Nieuwe F1-auto van Max Verstappen klinkt … geweldig!

De Ford V6 laat van zich horen en doet dat niet onverdienstelijk!

Na wat proefritjes in bijzondere Fords en de bekendmaking van de nieuwe kleurstelling komt het echte werk voor Max Verstappen steeds dichterbij. Komende maandag, 26 januari, stapt Verstappen voor het eerst in zijn Red Bull RB22 tijdens de testdagen in Barcelona.

De bedoeling is dat deze testdagen achter gesloten deuren worden gehouden, maar je weet hoe zulke dingen gaan in de F1: een lekje hier en daar is niet uitgesloten. Later zijn er nog wat openbare testdagen in Bahrein alvorens het eerste raceweekend plaatsvind in het weekend van 6, 7 en 8 maart in Australië.

Nog voor de eerste testdagen mogen de F1-teams wat marketingmateriaal schieten tijdens filmdagen. Verschillende teams hebben deze shakedown al achter de rug. Ook hierbij zijn fanatieke fans aanwezig geweest. De F1-volgers waren gelukkig in het bezit van een camera om beelden te schieten en ze online te delen.

Een van de teams die al wat kilometers in de nieuwe F1-auto voor 2026 heeft gereden is Racing Bulls. Het zusterteam van Red Bull Racing rijdt ook met de nieuwe Ford V6. Het nieuwe motorregelement zorgt voor duurzame brandstoffen, maar vooral ook veel meer vermogen uit de elektromotoren. Daarom was er de verwachting – of moet ik zeggen vrees – dat de F1-motoren nog slechter gingen klinken. De shakedown van Racing Bulls biedt uitsluitsel in deze kwestie.

Het F1-geluid van 2026

Racing Bulls reed met de nieuwe VCARB 03 op het circuit in Imola. Net als Red Bull gebruikt VCARB de nieuwe Red Bull Powertrains-motor waar Ford aan heeft meegewerkt. Tijdens de shakedown in Imola stond een liefhebber van het YouTube-kanaal 19Bozzy92 langs de baan te filmen. Hetzelfde kanaal postte vorig jaar eenzelfde soort video van de eerste tests van de F1-auto van 2025. Daardoor kunnen we een mooie vergelijking maken tussen de motorgeluiden.

Verdraaid! De Red Bull/Ford-motor van 2026 klinkt helemaal niet als een stofzuiger of robotstofzuiger. Sterker nog, de geknepen V6 klinkt alleen maar beter! Waar het motorgeluid in 2025 nog schel en emotieloos was, klinkt de zescilinder nu lekker schor bij oplopende toeren en zit er een scherpe toon boven de toeren. En dan is dit nog maar de auto van het opleidingsteam. Luister hier naar het nieuwe F1-geluid.

Ferrari-geluid

Naast Racing Bulls is ook Ferrari al naar buiten gekomen met een filmpje dat je lekker moet maken voor het nieuwe raceseizoen. Traditiegetrouw werd de nieuwe F1-auto ontgroend op het thuiscircuit Fiorano. Onder toezicht van de Tifosi gingen Hamilton en Leclerc om de beurt naar buiten.

Ook voor de Ferrari SF26 geldt: lekker lawaai hoor! Dat blijkt uit online beelden van dezelfde Ferrari-supporters. Helaas zien we er ook de nieuwe auto zijn eerst probleem ervaren. Hamilton zet op een moment de auto stil op het rechte stuk en wordt vervolgens omringd door Ferrari-monteurs. Vervolgens kan hij zijn weg wel vervolgen. Ach, het is ook nog vroeg hè.

Eerste afwezige bij de testdagen heeft minder motorgeluid

Over minder leuke starts van het seizoen gesproken: Williams komt bij de eerste testdagen in Barcelona helemaal niet opdagen. Het team zegt deze tijd liever te besteden aan simulatietests voordat ze naar Bahrein gaan. Overigens liet Williams op Instagram al het motorgeluid van 2026 horen.

Daar wringt ineens de schoen, want in dit geval klinkt de nieuwe motor een stuk flauwer dan die van vorig jaar. Het kan te maken hebben met de matige microfoon die vorig jaar bij de uitlaat werd gehouden. Toch neemt dat niet weg dat het geluid uit de uitlaat bij de 2026-motor klinkt als een stofzuiger.